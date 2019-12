Deux meilleures équipes s'affrontent dans la finale de la NBA 2020

Les Lakers de Los Angeles – avec leur meilleur record de la Conférence de l'Ouest de 24-4 – affronteront les Bucks de Milwaukee – avec leur meilleur record de la Conférence de l'Est de 24-4 – dans une bataille des deux meilleures équipes de la NBA avec le gagnant réclamant le meilleur record de basket-ball pour le moment.

Cela a été un match très attendu pour tout le mois de décembre et avec les deux équipes qui viennent de perdre, les enjeux seront encore plus élevés. Les Lakers disputaient une séquence de 14 victoires consécutives sur route remportée par les Indiana Pacers, 105-102. Les Bucks étaient au milieu d'une séquence de 18 victoires consécutives qui s'est terminée lorsque les Mavericks de Dallas sans Luka Doncic ont volé la victoire 120-116.

Les Lakers et les Bucks se sont fait un objectif pour la saison 2019-20 NBA de ne jamais perdre de matchs consécutifs et une seule de ces équipes pourra réussir à garder cet objectif.

Les Bucks, 24-4, sont d’autant plus impressionnants qu’ils sont l’une des rares équipes rivales à ne pas suivre la formule duo des étoiles que beaucoup d’autres équipes font. Alors que Khris Middleton est clairement le deuxième meilleur joueur de l'équipe, c'est Giannis Antetoukounmpo qui définit cette équipe.

Les Lakers, quant à eux, ont connu le succès sur les talons d'Anthony Davis et de LeBron James. Pour le moment, il est difficile de discerner lequel de ces deux joueurs All-Star joue mieux avec les deux menant les Lakers dans à peu près toutes les catégories possibles.

Ce match débutera une petite partie de matchs extrêmement difficiles pour les Lakers. Après ce match, les Lakers rentreront enfin chez eux où ils auront rendez-vous avec les Denver Nuggets suivi du match le plus attendu de la saison avec les Los Angeles Clippers. Ils affronteront ensuite les Portland Trail Blazers et Dallas Mavericks dans une situation consécutive.

Les Lakers seront privés de Kyle Kuzma pour ce match alors qu'il se remet d'une entorse à la cheville. Davis a raté la défaite des Pacers avec une blessure à la cheville et c'est une décision à prendre au moment du match (à 15h33 PT).

Les Bucks resteront sans Eric Bledsoe alors qu'il se remet d'une fracture de la jambe, mais il sera en bonne santé autrement.

Alors que le monde de la NBA attendait le match revanche du jour de Noël avec les Clippers, ce jeu pourrait avoir encore plus d'intrigue comme si tout allait bien, cela pourrait être un aperçu légitime des finales de la NBA 2020. Et si tel est le cas, celui qui gagne maintenant et détient à son tour le meilleur record de la NBA peut avoir un avantage lorsque les éliminatoires de la NBA 2020 arriveront.

Los Angeles Lakers (24-4) contre Milwaukee Bucks (24-4)

17H00. PT, 19 décembre 2019

Forum Fiserv, Milwaukee, Wisconsin

TV: TNT

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Kentavious Cadlwell-Pope

SF: Danny Green

PF: Jared Dudley

C: JaVale McGee

Réserves clés: Avery Bradley, Dwight Howard, Rajon Rondo, Troy Daniels

Projection de la gamme de dollars:

PG: Wesley Matthews

SG: Donte DiVincenzo

SF: Khris Middleton

PF: Giannis Antetokounmpo

C: Brook Lopez

Réserves clés: George Hill, Kyle Korver, Ersan Ilyasova, Pat Connaughton