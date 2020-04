Deux perspectives pour les fans des Celtics à surveiller lors du repêchage de la NBA en 2021

Jonathan Givony d’ESPN a récemment publié un projet de NBA simulé très tôt en 2021 avec deux joueurs pour les fans des Boston Celtics.

Le repêchage de la NBA 2021 est peut-être encore loin, mais il n’est jamais trop tôt pour penser à la façon dont les perspectives pourraient s’insérer dans les plans à plus long terme de l’équipe – ou du moins avec le prospect le mieux classé, les liens avec les joueurs de Boston.

Ce joueur serait Terrence Clarke, originaire de Boston, qui a noué des amitiés avec le duo d’ailes des Celtics, Jaylen Brown et Jayson Tatum, avec des entraînements après que Clarke ait tendu la main à la paire cet hiver.

Brown en particulier a pris le futur Kentucky Wildcat sous son aile, offrant à Clarke des conseils sur ce à quoi s’attendre à des niveaux de concurrence plus élevés.

“Je souhaite que certaines choses que j’aurais apprises un peu plus tôt que je sais maintenant, cela m’auraient probablement aidé à avoir une meilleure carrière”, a proposé Brown via Tom Westerholm de MassLive.

“Donc, juste dire à certaines de ces choses que les gens m’ont dit de m’aider à essayer de lui donner un petit avantage, parce que quand vous atteindrez un certain, ça va être beaucoup de gars de 6 pieds 7 pouces, ça va être beaucoup de gars talentueux. “

Il est peu probable que Clarke finisse par un Celtic étant donné que les chiffres de Boston sont l’une des équipes les plus fortes de l’Est dans la saison NBA 2020-21, et avec peu de moyens de tirage au sort pour passer à la loterie d’une saison future, il semble il est plus probable que Boston rédigera à la fin du premier.

Cependant, James Bouknight, gardien de l’Université du Connecticut, mérite d’être surveillé par une connexion locale.

Bouknight est l’un des meilleurs gardes à traverser UConn depuis Kemba Walker et Shabazz Napier au début de la décennie, est plus grand et plus rebondissant qu’à 6 pieds 4 pouces et peut tirer en profondeur à 3 points.

Il est encore un peu en chantier – d’où sa décision de renoncer au repêchage de la NBA de cette année, mais se projette bien dans le repêchage immédiat, Givony s’attendant à ce que le natif de Brooklyn se classe 26e au classement général.

Là encore, avec autant de temps entre maintenant et l’été après celui-ci, ces deux perspectives pourraient voir les fortunes changer radicalement dans les deux sens.

Même encore, cela vaut la peine de garder un œil sur ces deux éléments au cours de l’année à venir.

.