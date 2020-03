Devin Booker dépasse Shawn Marion dans la liste des 3 points de Phoenix

Devin Booker, le gardien vedette des Phoenix Suns, vient d’éclipser Shawn Marion pour remporter la quatrième place de la liste des trois pointeurs de l’équipe.

C’est un exploit impressionnant étant donné que Booker en est à sa cinquième saison avec les Suns. Marion, quant à elle, a passé huit ans et demi à jouer à Phoenix.

D3VIN BOOK3R 👌 @ DevinBook passe @ matrix31 pour le 4ème pointeur le plus fabriqué de l’histoire des Suns! pic.twitter.com/Q1wOqIHd2l

– Phoenix Suns (@Suns) 11 mars 2020

Devin Booker a franchi le cap de sa défaite de 121-105 contre les Portland Trail Blazers mardi. Le joueur de 23 ans a terminé avec 29 points, six rebonds et neuf passes décisives. Il était 9 sur 25 sur le terrain, 2 sur 7 en profondeur et 9 sur 10 sur la ligne des lancers francs.

Depuis son entrée dans la ligue en 2015 en tant que 13e choix au total, Booker s’est avéré être l’un des meilleurs marqueurs. Ses prouesses de score ont rapidement gagné des comparaisons avec le regretté Kobe Bryant. Il détient plusieurs records de pointage, comme le plus jeune joueur à marquer plus de 60 points dans un match et le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA avec des matchs consécutifs de 50 points.

Malgré ses performances exceptionnelles nuit après nuit, les Suns restent au bas du classement de la Conférence Ouest. Au moment de l’écriture, ils arborent une fiche de 26-39 pour la 13e place dans l’Ouest. Bien qu’ils aient commencé fort au début de la campagne, l’équipe entraînée par Monty Williams a soudainement dérivé vers le bas.

À première vue, l’équipe a besoin de quelques ajustements supplémentaires pour terminer le processus de reconstruction.

Avec 17 matchs à jouer au cours de la saison, les Suns ont une chance de remporter 30 victoires – ce serait leur première participation à une saison de 30 victoires depuis 2014-2015. Bien que ce soit un petit exploit, il représente toujours un semblant de progrès.