Devin Booker et Suns remportent la première défaite de Philly

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un jeu chaque fois qu’un jeu devient accessible. Celles-ci deviendront un peu plus fréquentes maintenant que tous les jeux sont devenus accessibles.

L’édition de samedi se poursuit avec le road trip des Philadelphia 76ers alors qu’ils cherchent à maintenir le début de saison 5-0. Ils ont poursuivi leur road trip en se dirigeant vers la Vallée du Soleil pour affronter les Phoenix Suns.

Premier quart

Brett Brown se tourne vers le héros du jeu de Portland, Furkan Korkmaz, pour commencer dans celui-ci. Il était parti avec Matisse Thybulle lors des deux premiers matchs auxquels Joel Embiid n’a pas joué, mais l’équipe a pris un départ lent en attaque contre les Trail Blazers afin que cette décision puisse être en réponse à cela.

Oh mon Dieu, Aron Baynes va juste incendier les Sixers chaque fois qu’il les voit, n’est-ce pas? Il perce un triple à pieds plats et Phoenix le mène 14-11 avant que son vieil ami Dario Saric fasse un lay-up difficile.

Philadelphie poursuit sur une séquence de 16-6 pour clôturer ce trimestre alors qu’Al Horford réalise un triple pour donner aux Sixers une avance de 31-29 après un. Ben Simmons a réussi quatre interceptions dans cette strophe d’ouverture, mais dans l’ensemble, la défense de l’équipe manquait de mordant.

Deuxième quartier

Tobias Harris n’est qu’un bon basketteur. La façon dont il peut lire et couper le ballon est impressionnante. Vaut-il 180 millions de dollars? Non, mais c’est néanmoins un joueur très précieux.

Kyle O’Quinn saute du banc et il fait tomber un trois, mais Baynes frappe un autre triple et cela bouleverse Brown. Il saute du banc et est très contrarié que Baynes de tous les gens obtienne des triplets ouverts. Dans quel monde nous vivons.

Horford fait tomber un trois du haut de la clé, Baynes frappe Korkmaz en tirant un trois, puis Horford frappe un pull up trois au buzzer. Les Sixers mènent les Suns 61-55 à la mi-temps sur la route.

Troisième quart

Devin Booker a marqué les trois premiers matchs de ce trimestre pour les Suns. Il avait 13 points à la mi-temps et est déjà à six dans ce quart à travers les trois premières minutes. Ce gamin est aussi un bon marqueur, il est tellement impressionnant.

Booker a ensuite un chelem, un triple, et il assiste Kelly Oubre Jr. pour un corner trois. L’avance de Philadelphie est tombée à deux, mais Horford renverse ses quatrièmes trois de la nuit pour garder les Sixers à flot.

Booker perce un autre triple. Il compte maintenant 16 points au cours de ce quart et il en compte 29 pour le match. Philadelphie réagit en essayant de le faire travailler défensivement. Harris le soutient, établit le contact et frappe un cavalier. C’est la quatrième faute de Booker et il se dirige vers le banc.

D’une certaine manière, les Sixers ne profitent pas de l’absence de Booker. Mikal Bridges réussit un vol et Phoenix prend la tête 81-80. Les Sixers ont finalement répondu avec un lay-up Harris et ils portent une avance de 82-81 dans le quatrième. Cela semble être une occasion manquée pour Philly.

Quatrième trimestre

Les Sixers entament le quart avec un chiffre d’affaires de Josh Richardson qui donne aux Suns une certaine confiance. Ricky Rubio marque sur la ligne, puis Tyler Johnson frappe deux sauteurs avant que Rubio n’en frappe trois. Phoenix est désormais à 90-84.

Baynes n’est qu’une épine du côté des Sixers. Après que Korkmaz ait frappé un trois pour ramener Philadelphie à moins de trois, Baynes en fait tomber un autre du plus profond. Vous devez lui donner le mérite d’avoir élargi sa gamme.

Rubio abat un triple ouvert maintenant avant que Bridges ne vole un vol et qu’il trouve Booker – frais pour la dernière course – pour un chelem. Brown demande du temps avec Philadelphie par sept.

Les Sixers répondent avec une fiche de 7-0 alors que Korkmaz frappe un triple, puis Horford lance un chelem de la variété de remise. Bien sûr, Booker répond avec un pullover pour donner à Phoenix la tête en arrière.

Booker marque à nouveau sur un And-1 avant qu’une faute offensive de Korkmaz mène à un seau Oubre Jr. pour donner à Phoenix un 109-103 avec 1:08 à gauche. Philadelphie aura besoin d’un miracle dans celui-ci.

Horford et Korkmaz abattent quelques triplets, mais les Suns obtiennent des lancers francs d’Oubre Jr. et Booker entre ces 3 points et c’est tout. Les Suns donnent aux Sixers leur première défaite de la saison 114-109.

La défense de Philadelphie a laissé beaucoup à désirer lors de ce road trip. Bien sûr, ils ont remporté cette victoire sur les Blazers, mais ils ont abandonné 128 points. Ils abandonnent ensuite 114 dans celui-ci avec Booker marquant 40 points. Il y a juste beaucoup à faire.

Horford avait 32 points que les Sixers prendront tout le temps quand Embiid sera absent, Harris avait 24 points et 10 rebonds, et Korkmaz en avait 20. Simmons et Richardson ont eu du mal à combiner pour tirer 5 pour 19 et marquer 14 points.

.