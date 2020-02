Devin Booker lève l’équipe LeBron avec un dunk épique

Devin Booker, le gardien des Phoenix Suns, n’est pas exactement connu pour ses dunks de haut vol. Cependant, le premier All-Star a prouvé qu’il était plus qu’un simple tireur lors du All-Star Game de dimanche.

Au deuxième quart du match entre l’équipe LeBron et l’équipe Giannis, Booker a augmenté après un pointeur de 3 points raté de son coéquipier de l’équipe LeBron Chris Paul. La surprenante démonstration d’athlétisme de l’élite par Booker a suffi à mettre la foule et ses coéquipiers sur le banc.

Le revers de Booker a mis #TeamLeBron sur leurs pieds 💪 #NBAAllStar pic.twitter.com/vwyt2iSwFu

– NBA sur TNT (@NBAonTNT) 17 février 2020

Devin Booker a été choisi pour remplacer Damian Lillard, meneur blessé des Portland Trail Blazers, qui s’est blessé à l’aine juste avant la pause des étoiles.

Avant d’être choisie comme remplaçante, l’étoile des Suns était considérée par beaucoup comme un camouflet majeur lorsque les listes ont été initialement annoncées.

Pour les Suns cette saison, Booker marque en moyenne 26,4 points, 6,3 passes décisives et 4,2 rebonds par match tout en tirant à 44,7% sur le terrain et à 35,8% en profondeur.

