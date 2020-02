Devin Booker partage les leçons qu’il a apprises en tant que joueur étoile

Au début, il semblait que Devin Booker, âgé de 23 ans, des Phoenix Suns ne ferait pas sa première équipe d’étoiles, malgré sa meilleure saison au classement général lors de sa cinquième année dans la ligue. Cependant, lorsqu’il a été annoncé que Damian Lillard manquerait de jouer pour l’équipe LeBron en raison d’une blessure, Booker a été choisi comme remplaçant de la blessure.

Selon une histoire de Duane Rankin d’azcentral.com, Booker regardait simplement dans les vestiaires avec étonnement aux mâchoires lâches dans sa première expérience de jeu All-Star. Au lieu de cela, il absorbait des connaissances et se demandait ce qu’il devait faire personnellement pour aider à mener son équipe, les Suns, au niveau suivant. Selon Booker, la chose la plus importante qu’il a apprise au cours du match de ses coéquipiers luminaires était la planification du match.

«C’était de la planification de match», a déclaré Booker. «J’en suis arrivé au point où les gars choisissaient des rencontres, en gardant vraiment. En ce qui concerne le score, 3s contre 2s. Nous pensions à une faute si nous aurions marqué. Il y avait beaucoup de planification de jeu en cours. De toute évidence, beaucoup de basketteurs intelligents à la fois. »

Booker a poursuivi dans la pièce de Rankin: «Juste en voyant ce dernier trimestre, à quel point les choses sont intenses et à quel point tout le monde est soucieux du détail. Leur passion pour gagner. Donc, je vais essayer de laisser tomber ces bijoux dans mon équipe. Soyez un meilleur leader chaque jour et respectez cette norme. Si je me tiens à cette norme, je dois travailler comme ça. C’est un quotidien. “

Le gardien de 6 pieds 6 pouces revient maintenant aux affaires avec tout ce qu’il a appris, alors qu’il essaie d’aider les 22-33 Suns à effectuer une poussée éliminatoire forte et difficile pour les huit têtes de série.