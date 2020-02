Devon Dotson est le catalyseur dont le basket-ball du Kansas a besoin pour une course au titre

Devon Dotson est généralement le plus petit joueur sur le terrain, peu importe avec qui jouent ses Jayhawks du Kansas. Il n’a jamais été un tireur extérieur particulièrement bon à une époque qui met l’accent sur cette compétence plus que toute autre, réalisant un peu moins de 30% de ses tentatives à trois points cette saison. Il a commencé chaque match à la pointe des Jayhawks depuis son arrivée à Lawrence il y a deux saisons, mais il ne dirige pas son équipe pour les passes décisives.

Il a toujours été plus facile de considérer ce que Dotson ne fait pas. Le meneur de jeu de deuxième année ne s’est même jamais senti comme la plus grande histoire de sa propre équipe, souvent éclipsé par l’amélioration du grand homme Udoka Azubuike et la défense de Marcus Garrett. Mais alors que le calendrier se prépare à passer au mois de mars, Dotson soutient les plus grands espoirs des Jayhawks de remporter leur premier championnat national depuis 2008. Il y a lieu de penser qu’il pourrait même être le meilleur joueur du sport.

Dotson est actuellement n ° 1 au classement du joueur national de l’année de KenPom, le Kansas ayant remporté 10 matchs de suite avant une confrontation avec Baylor, le mieux classé ce week-end. Si on a l’impression que Dotson a été un peu endormi à ce stade, cela va probablement changer bientôt. Il a une énorme opportunité pour lui de revendiquer son statut de première équipe All-American tout en plaçant fermement son nom parmi les meilleurs gardiens de points de l’histoire du Kansas. Il peut également augmenter son stock NBA qui commence à augmenter, même s’il n’a pas encore beaucoup d’élan.

Dans ce qui a été une grande année de basket-ball universitaire depuis le tout début, un joueur comme Dotson et une équipe comme le Kansas peuvent être l’histoire de la saison, même si personne ne s’en rend encore compte.

Dotson est un buteur d’origine naturelle

Il y aura toujours un vide de score à combler au Kansas cette saison alors que Dedric Lawson, LaGerald Vick et Quentin Grimes quittent le programme. Dotson a intensifié ses efforts. Après une moyenne de 12,3 points par match en première année, il est actuellement le meilleur marqueur des Jayhawks en accumulant 18,4 points par nuit. Il a marqué 15 points ou plus en 21 matchs sur 25 cette saison.

Dotson est surtout connu pour sa vitesse. Il pourrait être le joueur le plus rapide du basket-ball universitaire allant de bout en bout avec le ballon dans les mains. Dotson n’est pas seulement rapide, cependant: il est assez fort pour absorber le contact sur la jante et assez habile pour finir efficacement.

Dotson effectue 49,7% de ses tentatives de placement sur le terrain cette saison et en réalise 65,6% par cerceau. C’est un pilote intrépide qui peut créer une séparation dès son premier pas, mais aussi avec un crossover ou un spin. Il a un toucher doux pour terminer les essais ou effectuer des lancers francs lorsqu’il crée un contact, drainant 81% de la ligne de faute sur près de six tentatives par match.

Dotson a marqué efficacement dans les isolements et les pick-and-rolls cette année, marquant respectivement les 82e et 78e centiles. Il devient également plus efficace hors du ballon dans des situations comme le clip ci-dessus. Lors des transferts, Dotson se classe «excellent» en terminant les jeux dans le 94e centile.

L’attaque du Kansas est conçue pour amener Dotson à descendre, où il peut être mis dans des situations avantageuses où il peut utiliser sa vitesse pour obtenir un pas sur la défense. Combinez-le avec une excellente finition et une capacité à atteindre la ligne, et vous aurez l’étoffe d’une option de notation principale en mars.

Dotson est un défenseur à haut QI qui joue avec un avantage

Dotson n’a peut-être pas les outils physiques d’un grand meneur de jeu défensif à 6’2 avec une envergure de 6’3, mais il est exactement cela. Dans une équipe du Kansas remplie de défenseurs du périmètre qui excellent dans l’application de la pression de balle, Dotson se fait un nom pour sa capacité à forcer les revirements et à sortir en transition.

Dotson a une compétition amicale avec ses coéquipiers Marcus Garrett et Ochai Agbaji sur qui peut obtenir le plus de vols. À l’heure actuelle, il mène l’équipe avec 2,1 interceptions par match, avec un taux de 3,6 pour cent qui se classe au 60e rang du pays.

Voici deux jeux qui montrent l’intensité défensive et le nez de Dotson pour le ballon:

Dotson ne remplira jamais le rôle de «stoppeur» défensivement en raison de ses limites de taille / longueur, mais il peut jouer une défense d’équipe efficace en raison de sa conscience et de sa capacité à toujours jouer avec un avantage.

Dotson se classe actuellement dans le 86e percentile du pays sur la défensive, selon Synergy Sports. Bien que cela puisse être une statistique bruyante, on ne peut nier qu’il a joué un rôle clé dans une défense du Kansas qui est actuellement n ° 2 dans le classement de l’efficacité. La défense n’est pas qu’une question de taille, et Dotson le prouve au cours de sa deuxième année au Kansas.

Dotson pourrait éclater en mars

Si Dotson est le meilleur joueur de basket-ball universitaire? Alors qu’il se trouve au sommet du classement des joueurs de KenPom fin février, il est loin d’être un choix consensuel. Obi Toppin de Dayton, Myles Powell de Seton Hall, Luka Garza de l’Iowa, Cassius Winston de Michigan State, Tre Jones de Duke et Vernon Carey Jr. font également partie du mélange. Mais si rien d’autre, Dotson a fermement placé son nom dans la discussion.

Le battage médiatique de la NBA n’est pas encore venu pour Dotson, mais il est encore temps. Il est actuellement projeté comme le choix n ° 47 dans le projet de ESPN. Une grosse course de mars pourrait lui tirer dessus des planches à dessin. Il y aura certains comparant son jeu à Fred VanVleet, un autre meneur de jeu plus court qui a eu une excellente carrière universitaire mais a glissé à travers les mailles du filet de la NBA. Comme VanVleet, Dotson joue plus grand que sa taille. Bien que Dotson soit un meilleur athlète que VanVleet, il n’a pas encore de tir fiable pour se rabattre.

Kanas est actuellement l’une des trois équipes qui se classe dans le top 10 de l’efficacité offensive et défensive (Duke et San Diego State étant les autres). Il n’y a pas de favori clair en mars, mais les Jayhawks sont aussi talentueux que n’importe quelle équipe en Amérique. Quelle que soit leur distance, Dotson sera le moteur qui les y mènera.