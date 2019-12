Dewayne Dedmon veut se retirer des Kings – un accord avec Boston est-il logique?

Le centre des Sacramento Kings Dewayne Dedmon veut sortir de sa situation actuelle, rapporte l'initié NBA de l'athlétisme Shams Charania.

Le vétéran de sept ans a vu ses minutes presque réduites de moitié par rapport à ce qu'il avait reçu lors de son dernier arrêt avec les Hawks d'Atlanta, et a enregistré certains des pires chiffres de sa carrière.

Les fans de Boston Celtics désireux d'améliorer la rotation de l'équipe en première ligne rêvent déjà de la forme et de la disponibilité du grand homme californien, et compte tenu de son passé récent, on comprend pourquoi.

Dedmon a enregistré une saison en carrière en 2018-19 avec les Hawks, enregistrant 10,8 points, 7,5 rebonds et 1,1 bloc sur 25,1 minutes par match tout en tirant .382 depuis au-delà de l'arc 3,4 fois par match.

Cette saison, le produit USC affiche seulement 4,8 points, 3,8 planches et 0,5 bloc par inclinaison en seulement 13,6 minutes par match, avec le rôle réduit derrière une grande partie de l'effondrement.

Cette baisse du temps de jeu est le résultat d'une dispute mutuelle entre Dedmon et l'entraîneur-chef des Kings, Luke Walton, chaque camp estimant que la situation a évolué au point d'être irréparable, raconte Charania.

En fait, le centre de 30 ans a reçu DNP-CD huit de ses dix derniers matchs, un signal fort que le grand homme à Sacramento tire à sa fin.

Un protecteur de jante solide capable de rebondir et d'étirer le sol attirera certainement les adeptes de la plupart des équipes de la NBA, mais pour les Celtics, le chèque de paie du natif de Lancaster présente un obstacle important.

Gagner 13,3 millions de dollars cette saison, le contrat de Dedmon rend les accords qui auraient du sens pour Boston fonctionnellement impossible, car l'appariement des salaires nécessiterait de traiter avec l'un des quatre meilleurs joueurs de Boston.

Cette énigme a été au centre d'un certain nombre d'idées commerciales proposées au cours des dernières semaines, certains analystes ayant même entendu que les Celtics pourraient au lieu de cela échanger contre une aile s'ils faisaient quelque chose.

S'il est vrai que Boston a besoin d'un grand qui peut aider à contenir les Giannis Antetokounmpos et Joel Embiids de la NBA, ils sont loin d'être les seuls à cet égard.

Il convient également de noter que même avec la capacité de Dedmon à tirer des gros tireurs sur l'attaque, c'est principalement de l'autre côté du ballon que les Celtics ont besoin d'aide à partir de cinq.

Le grand malheureux trouvera probablement une maison dans l'urgence si les choses sont en effet irréparables avec son équipe actuelle, mais les chances que ce soit avec les Celtics sont très faibles, sauf un rachat surprise si aucune autre franchise ne courtise.