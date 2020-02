Différences de classement entre 2019 et 2020 en NBA

La NBA C’est une compétition magique et, en partie, est donnée par la difficulté de faire des prévisions et la capacité des franchises qui étaient des dominateurs à être dominées, et vice versa. Cela vaut la peine de faire un exercice de recherche et d’analyser les différences entre le classement après le All Star de l’année dernière et celui qui existe aujourd’hui. La dernière étape de la saison sera développée avec de nombreuses inconnues à résoudre et, en partie, ils peuvent commencer à se discerner en se souvenant de ce qui s’est passé en 2019 et en voyant de quelle situation partait.

Conférence de l’Est

Six des huit équipes qui occupent actuellement les éliminatoires l’ont également fait le 18 janvier 2019, mais l’ordre n’est pas le même. S’il est vrai que Milwaukee Bucks et Toronto Raptors Ils mènent le classement, tout comme l’année dernière, Antetokoumpo le fait avec un meilleur bilan et les Canadiens un peu moins bien. Boston Celtics et Miami Heat ont pris l’initiative de Philadelphia 76ers e Indiana Pacers dans la course pour être le facteur de champ dans les séries éliminatoires.

L’amélioration de ceux de la Floride, qui est passée d’un record de 26-30 à 35-19 maintenant, est particulièrement notable. L’irruption de Orlando Magic à la huitième place discutée est l’autre nouveauté, être capable de déloger Charlotte Hornets du poste qu’ils occupaient en 2019. Washington Wizards et Chicago Bulls Ils se présentent à ce dernier tronçon avec des options pour se battre pour leur présence dans les séries éliminatoires, ce qu’ils n’ont pas fait la saison dernière. Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks et New York Knicks toujours dans les catacombes tout en Detroit Pistons Il a aussi perdu des entiers.

Conférence Ouest

La situation ici a beaucoup changé. Un authentique tremblement de terre semble avoir ébranlé les fondements d’une conférence où le naufrage de Golden State Warriors et Portland Trail Blazers, ainsi qu’une nette aggravation San Antonio Spurs et, dans une moindre mesure, Oklahoma City Thunder, ont fait que seules cinq équipes qui occupaient des éliminatoires à ce stade en 2019 le font également maintenant. Cependant, seulement Denver Nuggets Il le fait dans la même position: secondes. Los Angeles Lakers a fait irruption dans tout d’une position retardée et Los Angeles Clippers Ils étaient huitièmes et sont maintenant des tiers en désaccord.

Utah Jazz amélioré ses performances, mais c’est l’entrée de Dallas Mavericks et Memphis Grizzlies, deux équipes qui voyaient déjà presque impossible d’entrer en séries éliminatoires à ce stade de 2019, ce qui a complètement déformé l’image. Voir les Spurs hors du meilleur est un véritable jalon, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans Ils ont un record pire que l’an dernier, mais les perspectives d’avenir et l’enthousiasme sont très différents grâce à Zion Williamson, n’excluant pas un éventuel assaut sur les huit premiers.

