Dimanche, Chris Paul et Trae Young seront à la tête du NBA HORSE Challenge

Chris Paul et Trae Young seront rejoints par Zach LaVine des Chicago Bulls et Mike Conley, Jr. de l’Utah Jazz en tant que représentants de la NBA au NBA HORSE Challenge, qui commencera à être diffusé ce dimanche 12 avril à 19h00. ET.

La compétition est la dernière tentative de la ligue de mettre en place une option de divertissement pour ses fans. La nouvelle de la compétition a été annoncée pour la première fois par Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui a également annoncé que la compétition commencerait à être diffusée le 12 avril.

Outre les quatre participants de la NBA, l’ancien club de basket-ball de la WNBA nouvellement créé, Tamika Catchings, participera également, tout comme Allie Star Allig Quigley de la WNBA. Les anciens élèves de la NBA, Paul Pierce et Chauncey Billups, complèteront le champ.

Le concours sera un tournoi, avec le support déjà sorti.

Dimanche, Chris Paul affrontera Allie Quigley de la WNBA. Les vainqueurs de dimanche se retrouveront ensuite en demi-finale et pour le championnat le jeudi 16 avril.

L’ensemble de la compétition sera disputé à distance, les équipes de la NBA poursuivant leur lock-out face au lock-out national qui résulte de la pandémie actuelle.

