Dinwiddie résume l’impact de Kobe sur une génération d’athlètes

Les matchs de la NBA ont eu lieu dimanche, mais tout le monde était concentré sur quelque chose de bien plus important: la perte de la légende du basket-ball Kobe Bryant, de sa fille, Gianna, et de ceux qui se sont écrasés avec eux dans le comté de Los Angeles.

La légende des Los Angeles Lakers a influencé une génération d’athlètes avec son désir d’être le meilleur et de gagner à tout prix. Après avoir passé toute sa carrière à jouer à Los Angeles, l’impact de Bryant a été encore plus grand sur les fans qui ont grandi en Californie du Sud en le regardant dominer la NBA.

L’un de ces jeunes fans de Los Angeles était le meneur des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie.

Lorsque les Hawks sont venus au Barclays Center en décembre, Bryant et sa fille étaient présents. Après la rencontre avec Atlanta, Dinwiddie a parlé d’un moment qu’il avait partagé avec son héros avant le match:

Il disait: «Tu joues comme un All-Star.» Je me dis: «Mec, j’essaye. Je ne le connais pas personnellement, mais je suppose que maintenant je le sais.

Après la défaite de dimanche contre les Knicks de New York, Dinwiddie a rappelé ce moment et est devenu ému quand il a expliqué que c’était le plus beau cadeau qu’il ait jamais reçu:

Pour qu’il me dise que dans son livre, je suis un All-Star et des trucs comme ça … a parlé d’un concours de popularité avant et, vous savez, vous ne gagnez pas des choses comme ça quand vous moi. Donc, pour lui de dire que je n’avais plus besoin d’être sélectionné. J’étais un All-Star, ce n’est pas seulement, comme ma famille. Vous savez, c’était “le gars”.

.