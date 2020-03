Dinwiddie s’adresse au sénateur américain vendant la somme des actions avant la chute du marché

Au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus, des rapports de Washington D.C. ont remis en question la vente de stocks par le président du renseignement du Sénat, Richard Burr, et son épouse. Selon le rapport initial de ProPublica, il a déclaré avoir vendu “entre 628 000 $ et 1,72 million de dollars de ses avoirs le 13 février dans 33 transactions distinctes”. Le marché a ensuite pris un énorme coup la semaine suivante et ne s’est pas remis.

À la lumière des rapports, Burr a publié une déclaration à ce sujet:

Je me suis appuyé uniquement sur des reportages publics pour guider ma décision concernant la vente d’actions le 13 février. Plus précisément, j’ai suivi de près les rapports quotidiens de CNBC sur la santé et la science depuis son bureau pour l’Asie à l’époque. Comprenant l’hypothèse que beaucoup pourraient faire avec le recul cependant, j’ai parlé ce matin avec le président du Comité sénatorial d’éthique et lui ai demandé d’ouvrir un examen complet de la question en toute transparence.

Burr a poursuivi en partageant la lettre qu’il a soumise au Comité sénatorial d’éthique:

Tout le problème ne va pas bien avec le gardien des Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, qui discute de divers sujets sur Twitter depuis le début de la pause de la NBA.

Dinwiddie a partagé ses réflexions sur la situation impliquant Burr sur Twitter:

.