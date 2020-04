Dion Waiters maximise la quarantaine pour un retour en petits groupes

Dion Waiters attend toujours de faire ses débuts avec les Los Angeles Lakers. Le vétéran garde a signé avec Los Angeles le 6 mars, uniquement pour que la ligue suspende sa saison régulière indéfiniment en raison de problèmes de coronavirus le 11 mars.

Parlant avec Sports Illustrated de sa maison à Miami, où il s’est caché avec sa famille, les serveurs ont partagé comment il passe son temps, bavardant sur Fortnite et Madden, et comment il reste en forme – et même mincir – pendant le hiatus en cours .

Dion Waiters, qui n’a disputé que trois matchs en 2019-2020, a déclaré qu’il attend avec impatience le retour de la ligue:

«J’essaye juste de cerceau. Vibrez et cerceau. J’ai foutu presque toute la saison. J’essaie de revenir en arrière. J’ai quelque chose à prouver à la fin de la journée. Pendant cette quarantaine, j’ai suivi un régime, j’ai perdu du poids, je me suis mis en forme. Pour moi, c’est juste jouer au basket. “

En attendant, le gardien des Lakers apprécie clairement la période prolongée avec sa famille, en particulier ses jeunes enfants, qui gardent son jeu au frais.

Les Lakers espèrent que Dion Waiters pourra fournir un coup de poing de marque et de jeu sur le banc, s’il est en mesure de se lancer dans une série éliminatoire à un moment donné. Los Angeles (49-14) détenait la tête de série de la Conférence Ouest avant la suspension de la saison.