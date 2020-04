Dion Waiters réfléchit à un incident d’avion avec de la chaleur avant d’être échangé

Les Lakers de Los Angeles ont pris la décision de faire venir Dion Waiters en mars alors qu’ils se préparaient pour les éliminatoires de la NBA 2020.

Les serveurs ont commencé la saison NBA 2019-2020 avec le Miami Heat, mais il serait échangé et renoncé après de multiples incidents entraînant des suspensions.

Le plus tristement célèbre de ces incidents à Miami a impliqué des serveurs prenant des bonbons au THC dans un avion d’équipe et ayant une attaque de panique. À l’atterrissage, les serveurs ont eu besoin de soins médicaux et le Heat l’a suspendu pendant 10 matchs après l’incident.

Maintenant, plusieurs mois après l’incident, Waiters s’est ouvert à ce sujet. Avec un article dans The Players’s Tribune, Waiters a pris l’entière responsabilité et a admis qu’il était dans un endroit sombre à l’époque:

L’incident d’avion à Miami? C’est sur moi. Je possède ça. C’était idiot en mon nom – à bout portant, point. Ce qui est fou, c’est que toute ma vie j’ai été un leader. Je ne suis pas un adepte. Pat me connaît. Il sait que je ne prends pas de drogue. Mais parfois, lorsque vous traversez des périodes sombres, vous pouvez tomber au piège de choses que vous ne feriez jamais de bon sens.

Alors que Waiters comprend qu’il a commis de graves erreurs, il n’a pas apprécié une partie de la couverture médiatique et en particulier, certaines des fausses informations qui ont été diffusées:

Je n’ai cependant jamais eu de crise. Demandez aux médecins. Demandez à mes coéquipiers Heat. Ils peuvent en parler. Pour cela b.s. pour sortir, ce n’est pas bien. J’ai fait une erreur, mais pour quelqu’un de fuir ça, et pour ma famille de l’entendre? Merde. Ce n’est pas bien.

Les serveurs ont des raisons d’être contrariés si des informations sont faussement signalées. Il est toujours important que les médias rapportent la vérité et lorsque cela ne se produit pas, les athlètes ont le droit de les appeler pour cela. Surtout dans des cas comme celui-ci, il peut être difficile pour une famille de voir quelque chose de cette nature uniquement pour que ce soit faux.

Néanmoins, Waiters semble être dans un bien meilleur espace mentalement maintenant, ce qui est important non seulement pour les Lakers, mais surtout pour lui-même. S’il est capable de surmonter les problèmes qui l’ont tourmenté au début de cette saison, il pourrait être un énorme ajout pour les Lakers si cette saison recommence.