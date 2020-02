DIRECT: Suivez la diffusion en direct du All Star Game 2020

12:25 A priori, l’équipe LeBron semble supérieure à celle de Giannis, notamment dans la comparaison des quintets. Les élections dans le projet Antetokounmpo ont été assez remises en question. Le seul qui était logique était celui de Khris Middleton, son partenaire dans Milwaukee Bucks. Il semble que les deux stars ont convenu de faire un titre de quintette divisé en conférence orientale et occidentale.

“Je veux quelqu’un qui va passer le ballon …”

Giannis, en prenant Kemba Walker contre James Harden – pic.twitter.com/0sveuFQ5K6

12:20. Le détenteur du quintette de «The Greek Freak» est le suivant: Trae Young, Kemba Walker, Pascal Siakam, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo lui-même. Suppléants: Bam Adebayo, Khris Middleton, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Kyle Lowry et Donovan Mitchell.

Équipes #NBAAllStar définies!

Quelle équipe préfères-tu? #TeamLeBron ou #TeamGiannis? pic.twitter.com/Xx9ossAo5q

12:15 Nous nous souvenons des modèles choisis par LeBron et Giannis lors du dernier All Star Draft. L’équipe de «The King» commence avec un quintet formé par Luka Doncic, James Harden, Kawhi Leonard, Anthony Davis et LeBron James lui-même. Les remplaçants sont: Nikola Jokic, Damian Lillard, Chris Paul, Jayson Tatum, Russell Westbrook, Ben Simmons et Domantas Sabonis.

12:10 Bonsoir! Nous commençons le Diffusion EN DIRECT du All Star Game 2020, qui fera face à la Team LeBron contre Team Giannis dans ce qui devrait être un grand hommage à la figure du légendaire Kobe Bryant. Le match commencera à 02h00 (heure péninsulaire), c’est-à-dire dans un peu moins de 14 heures.

