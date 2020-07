Directives de protocoles de test NBA pour les joueurs voyageant séparément à Orlando

Le calendrier étant désormais tourné vers juillet, les Lakers de Los Angeles – ainsi que le reste des équipes invitées au redémarrage de la saison NBA 2019-2020 – se rendront à Walt Disney World à Orlando, en Floride, dans les prochains jours.

Les Lakers devraient arriver le 9 juillet, qui est le dernier jour final possible. Ils seront logés à la Gran Destino Tower avec les Milwaukee Bucks et L.A. Clippers, entre autres équipes.

Annonces :

Les préparatifs pour le voyage sont en cours, car les joueurs ont commencé leurs entraînements individuels obligatoires dans les installations d’entraînement respectives. De plus, ils respectent également le protocole de test de la ligue contre les coronavirus (COVID-19).

Les joueurs sont tenus de tester tous les deux jours jusqu’à leur date de voyage, mais la NBA a également donné des instructions aux joueurs qui feront le voyage à Orlando séparément, selon Malika Andrews d’ESPN:

Si un joueur manque un test de coronavirus prévu dans les deux jours précédant la date de départ de l’équipe – ou a des «circonstances atténuantes» qui ont été révélées à la ligue – il doit organiser son propre voyage pour rejoindre son équipe pendant que la ligue redémarre sa saison. Le joueur a la possibilité de voler sur un vol charter aux frais du joueur, de voyager en voiture ou de voler à des fins commerciales, indique le mémo. Si un joueur vole en privé ou conduit, il devra avoir deux résultats de test négatifs avant de reprendre ses activités de basket-ball. S’il vole commercialement, le joueur doit avoir trois résultats de test négatifs consécutifs, selon le mémo. Si un joueur n’a pas été testé régulièrement au cours des dernières semaines, répondant aux exigences de la NBA, il doit avoir six résultats de test négatifs consécutifs à son arrivée avant de participer.

Il y a déjà plusieurs personnes qui devront voyager seules car il a été découvert la semaine dernière que des cas plus positifs se sont produits au sein des équipes de voyage. Les Miami Heat et Denver Nuggets ont malheureusement vu plus d’un test positif, tandis que les Clippers et les Bucks ont fermé leurs installations d’entraînement après avoir vu leurs propres cas positifs.

Mis à part les cas COVID-19, les Lakers devront également trouver un moyen d’accommoder Dwight Howard, qui n’est toujours pas décidé à se joindre à l’équipe d’Orlando. Howard est de retour dans son État d’origine, la Géorgie, pour s’occuper de sa famille après la perte tragique de la mère de son fils de 6 ans.

Malgré le nombre croissant de cas, la NBA semble sur le point de se poursuivre avec le retour de la saison, mais une nouvelle escalade de la situation pourrait forcer Adam Silver à reconsidérer sa décision.

Vous êtes abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des spectacles en direct, et plus encore!