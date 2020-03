Director’s Cut: Watching Back Game 6 de la finale NBA 2013 avec Wob

Avec la NBA en pause, Rob Perez regarde de nouveau certains des jeux classiques de la NBA. Prochaine étape: le sixième match de la finale NBA 2013 entre les San Antonio Spurs et Miami Heat.

C’était là.

C’était juste là.

Je sais que tout le monde de la ville de San Antonio, ou partout où vous soutenez les Spurs, marmonne toujours cela dans leur sommeil à ce jour.

Ce qui est drôle, c’est que je n’ai même pas besoin de m’expliquer.

Vous connaissez la situation: 94-89 Spurs, 28,2 secondes pour jouer.

Ce qui s’est passé ensuite vivra dans l’infamie de la NBA pour toujours: une tentative de 3 points ratée de LeBron James, le rebond de Chris Bosh, l’embrayage Ray Allen 3, puis des heures supplémentaires.

Cela fait près de sept ans depuis cette nuit historique, et après avoir regardé le jeu dans son intégralité – cette séquence n’aurait même pas dû avoir d’importance.

Écoutez-moi. Après que le deuxième lancer franc de Manu Ginobili a traversé le filet pour porter les Spurs à cinq avec les 28,2 secondes restantes, l’entraîneur-chef des Heat Erik Spoelstra a inexplicablement appelé son dernier temps mort pour avancer le ballon et mettre en place un jeu.

Cela a mis tellement de pression sur le Heat pour frapper non seulement un pointeur 3 à la fin du temps mort, mais aussi compter sur un chiffre d’affaires miracle ou sur un lancer franc manqué avec 15 secondes ou plus pour jouer parce que…. ils n’avaient plus de temps mort!

Il n’y aurait aucune possibilité de dresser un set ou d’avancer le ballon, cela allait être une situation de va-et-vient, ce qui aboutit souvent à ce que les joueurs courent comme un jeu de canard, canard, oie avant de lancer des b disputés sur leur la tête au buzzer.

Un acte de Dieu était nécessaire. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire.

Lorsque LeBron a mis en place ce 26 pieds avec 23,9 secondes restantes, il n’a eu aucune chance d’entrer à partir du moment où il a laissé le bout de ses doigts. Quelques instants plus tard, l’acte de Dieu se produit, et ce n’est qu’aujourd’hui que nous réalisons à quel point il est improbable.

Dois-je même vous montrer une photo des mains de Kawhi Leonard? Parce que je le ferai. Tu ne me laisse pas le choix.

Pendant tous mes jours à regarder la NBA, je n’ai jamais vu quelqu’un rebondir comme Leonard – et oui j’étais vivant pour Dennis Rodman, Ben Wallace et Charles Barkley. Je parle de la capacité physique pure et sans précédent d’arracher des balles dans les airs. Il a fait carrière dans la manipulation du ballon de basket comme un humain normal et mortel tenant une bille.

Ses prouesses à exercer cette capacité lui ont valu le surnom de: la Klaw. L’homme n’est qu’un aimant en cuir, et il est désormais sans doute le meilleur joueur à double sens sur terre parce qu’il a trouvé des moyens d’utiliser ses capacités insondables de manière cohérente, contrairement à d’autres.

Je vous le prêche maintenant parce que ce qui se passe avec exactement 23 secondes restantes ne se reproduira peut-être plus jamais – Léonard échoue simplement sans le vouloir. Je n’en crois toujours pas mes yeux, la balle le traverse. (Je suis assis ici à taper ceci en essayant de penser à un superlatif ou à quelque chose d’esprit à dire et je me retrouve à le regarder encore et encore à cause de l’ampleur du résultat.)

Tout ce que Kawhi avait à faire était de saisir ce rebond et le jeu est terminé. Même s’il n’a effectué qu’un seul des deux lancers francs après avoir été victime d’une faute, Spoelstra avait déjà utilisé son dernier temps mort et le Heat aurait dû dribbler le ballon au sol et effacer un déficit de six points avec le chronomètre des tirs éteint.

Contre toute équipe de la NBA, cela est hautement improbable. Contre les fichus Spurs? L’équipe la plus solide du millénaire? Impossible.

C’était juste là, mec.

Popovich sera toujours à la hauteur pour ne pas avoir Tim Duncan sur le sol dans les derniers instants pour aider à rebondir, mais ce n’est même rien si le rebond le plus décontracté de la carrière de Kawhi est terminé.

Quant à Duncan, il était absolument incroyable. En 16e année (oui, 16 ans), de sa carrière, il perd 30 points en 30 minutes d’un match de clôture potentiel en finale de la NBA et, au fait, saisit 17 rebonds. Sa performance sera perdue en traduction pour toujours car les Spurs ont perdu le match. Bien sûr, il n’a pas marqué un autre point lors de son dernier match de 14:26, mais il a incontestablement porté les Spurs dans la zone rouge.

De la même manière que nous célébrons LeBron avec “AN 17 !!!” légendes sur la chronologie chaque fois qu’il fait quelque chose de ridicule, cette même énergie doit être répercutée pour Duncan qui a enregistré l’une des performances les plus impressionnantes de sa carrière, sinon la plus impressionnante, sous les projecteurs les plus brillants.

C’est le problème avec la lecture des scores de la boîte, c’est qu’ils ne racontent qu’une partie de l’histoire. Prenez Tony Parker, par exemple, qui a terminé 6 sur 23 au sol pour ce que beaucoup percevraient comme 19 points et huit passes décisives.

Ce que ces chiffres ne vous disent pas, c’est que la séquence de Parker avec 1:27 restant au quatrième trimestre aurait été ce qui aurait fait entrer les Spurs dans la zone de fond métaphorique. Cet homme est allé iso contre LeBron sans bandeau, a reculé et a percé un pointeur à 3 points sur le visage de James pour égaler le jeu – aussi froid que possible que j’ai jamais vu.

Il a ensuite poursuivi en prenant les biscuits de Mario Chalmers, est allé d’un océan à l’autre et a marqué un 12 pieds pour donner à San Antonio une avance de deux points – un swing de sept points lorsque les Spurs étaient à un seau de la gauche pour les morts. Peu m’importe ce que disent les chiffres, c’était Parker à son meilleur.

Et enfin, le MVP du jeu 6: Chris Bosh.

Le rebond.

La passe.

Le poignard des heures supplémentaires.

Tu sais de quoi je parle. Mais qu’est-ce qui ne fait pas du “C’est pourquoi nous jouons!” montage est lui se mettant à plat incendié par un croisement / recul de Parker avec 32 secondes à faire en prolongation, protégeant une avance d’un point.

Il est tellement battu que Parker est capable de monter dans un sauteur de milieu de gamme, apparemment indifférent, jusqu’à ce que Bosh récupère de nulle part et bloque son tir en utilisant rien d’autre que de l’athlétisme et une intervention divine. Miami prend possession.

30 secondes plus tard: 1,2 seconde à gauche, en hausse de 103-100, il renifle Danny Green au buzzer.

Noah Graham / NBAE via .. Sur la photo: Chris Bosh (1) des Miami Heat bloque Danny Green (4) des San Antonio Spurs en prolongation lors du match 6 de la finale NBA 2013.

Cette équipe de Heat était censée être invincible, mais elle n’était que dans notre imagination. Bosh est allé au-delà pour assurer cette victoire, réussissant dans des rôles pour lesquels il ne s’est jamais engagé, ni n’avait d’expérience à ce niveau.

C’est peut-être pour cela que l’équipe des Big Three Heat était si spéciale, car lorsque leur ambition a été confrontée à la réalité, ils ont quand même trouvé le moyen de triompher.

Quant aux Spurs, ils ont eu leur histoire de vengeance et de rachat méritée la saison suivante, mais même en vivant bien dans leur état immortel de divinité du basket-ball: pouvez-vous vraiment jamais surmonter cela?