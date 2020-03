Director’s Cut: Watching Back Game 6 des Finales Ouest 2016 avec Wob

Avec la NBA en pause, Rob Perez regarde de nouveau certains des jeux classiques de la NBA. Prochaine étape: le sixième match de la finale de la Conférence Ouest 2016 entre l’Oklahoma City Thunder et les Golden State Warriors.

Coupe du réalisateur NBA de Wob

Les éliminatoires de la NBA 2016 sont connues pour quatre choses:

Fils série 3-1

Obliger Kevin Durant à partir

La naissance de Untucked Kyrie Irving

La naissance de Game 6 Klay

Le 28 mai 2016, Klay Thompson a marqué 11 points à 3 points – le record de la NBA pour le plus grand nombre en un match d’après-saison.

Ses 41 points n’étaient pas seulement 41 points, chacun d’eux ressemblait à l’équivalent de basket-ball de Leonardo DiCaprio rampant hors de cette tombe revenant. Contesté, fin du chronomètre, tout l’élan du monde contre lui – ça n’avait pas d’importance.

Il a livré à lui seul une mort par coupures de papier au Thunder et à leur foule rauque dans l’une des performances de tir individuelles les plus granuleuses et exténuantes que le jeu ait vues depuis un certain temps.

Ou alors?

Bien que le jeu ait toujours le nom de Thompson attaché à ce jeu, ne laissez pas le biais de récence des événements actuels vous distraire des faits de ce qui s’est réellement passé cette nuit-là.

1. Stephen Curry était aussi embrayage qu’il ne l’a jamais été

Pour une raison quelconque, Internet veut croire en ce récit que Curry disparaît dans les grands moments comme il est la version NBA de Clayton Kershaw, tout cela parce qu’il a été enfermé par Kevin Love et n’a pas encore remporté de MVP Finals.

C’est drôle à quelle vitesse ces procureurs oublient la ligne de statistiques de Curry au 31/10/9, notamment en marquant huit des 15 derniers points des Warriors dans ce combat à la baïonnette de guerre des tranchées qui change d’ère. Curry a remporté le match à 14 secondes de la fin avec un flotteur de course à pied absolument ridicule sur les bras tendus de Serge Ibaka au sommet de ses pouvoirs défensifs.

Steph a eu cette opportunité à cause d’un Klay Thompson qui en a raté trois avec 39 secondes à jouer. Il était presque parfait ce quatrième trimestre, et vous pourriez légitimement affirmer qu’il n’aurait qu’un seul anneau en ce moment au lieu de trois, car si OKC remporte ce match – le Thunder aurait très probablement pu gagner la finale de 2016, Durant (probablement) ne l’aurait pas partir, et ils auraient pu devenir la dynastie que les guerriers ont finalement évolué.

Le jeu Klay? Non. C’était le match de Steph & Klay qui les a fortifiés en tant que Splash Brothers et immortels de basket-ball. Pendant 44 minutes sur 48, OKC a joué aussi bien qu’il a joué à n’importe quel moment de la saison, mais ils n’ont jamais pu se retirer parce que Steph et Klay ne laissaient tout simplement pas leur équipe mourir.

Chaque fois que le Thunder était à un panier de s’enflammer dans les niveaux de NBA Jam en feu, Curry ou Thompson avait la réponse pour les garder à portée. C’était vraiment une merveille à voir, et pourquoi c’est sans doute l’un des plus grands matchs éliminatoires de finales de tous les temps.

2. Dray and Dre

Tout comme le match 7 en finale, Draymond Green était là pour répondre à l’appel alors que les Warriors n’avaient absolument rien. Dans cette affaire particulière, l’athlétisme, le talent, la profondeur et l’envergure collective d’OKC ont fait des ravages sur la petite balle, Tiki-taka Dubs. Les Warriors semblaient se noyer dans l’avantage de taille écrasant du Thunder, ne pouvaient pas obtenir un seau facile pour leur sauver la vie et ont concédé chaque rebond contesté.

Mais, comme toujours, l’homme que vous aimez détester était l’option «Briser le verre en cas d’urgence» qui a livré quand vous en avez le plus besoin. Non seulement Green a affiché une ligne du 12/12/6/3 (dont la plupart sont survenues en première mi-temps alors que Curry cherchait toujours à se mettre sur la bonne voie), mais il a gagné le match en forçant Russell Westbrook à commettre deux revirements en 20 deuxième travée – une fois avec 55 secondes restantes, jusqu’à 104-101, et encore une fois sur la possession de Thunder qui a suivi – en configurant Steph pour frapper le flotteur sur Ibaka pour le sceller.

Avec Steven Adams faisant Andrew Bogut, Festus Ezeli et Anderson Varejao tous ressembler à Oberyn Martell lorsque The Mountain attrape sa tête au procès de Tyrion par le combat, c’était à Draymond de faire tout le sale boulot et d’empêcher Adams et Ibaka d’attaquer le verre sans aucune résistance.

Quant à Iguodala, aucun score ni aucune analyse ne peuvent rendre justice à son jeu. Il a remporté un MVP Finals en étant au bon endroit au bon moment et a poursuivi en faisant l’impossible: produire une suite digne de l’original.

Sa défense sur balle en temps de crise était tout simplement impeccable et il a porté le fardeau d’une défense Golden State débordée jusqu’à la ligne d’arrivée. Il a dirigé le programme d’obus des Warriors en gardant Kevin Durant isolé et en basculant automatiquement vers tous ceux qui ont obtenu le ballon, les canalisant vers le bloc où Draymond Green attendait pour soulever l’enfer.

Steph et Klay n’ont pas l’occasion de changer l’histoire si Iguodala n’empêche pas OKC de marquer un seul point dans les deux dernières minutes et six secondes.

3. Plan de match d’Oklahoma City Thunder

Le Thunder n’a pas marqué un seul point alors que le chronomètre tournait ses 126 dernières secondes. Pendant 44 minutes d’action, vous me verrez mettre en lumière le plan génial d’OKC de réduire leur attaque à un simple pick-and-roll avec Westbrook et Adams. Il n’y a pas d’autre moyen de dire cela: il était impossible aux Warriors de s’arrêter.

Pour commencer, Adams ne définit pas les écrans, il définit les murs. Tout humain qui ose le traverser est effacé de la séquence sur place. Et avec Bogut là-bas en train de reculer comme Bambi sur la glace, Westbrook avait une piste dégagée jusqu’à la jante ou son milieu de gamme s’arrêtait toute la nuit.

Layne Murdoch / NBAE via .. Sur la photo: Russell Westbrook (0) lors de la finale de la Conférence de l’Ouest 2016.

Finalement, les Warriors se sont lassés d’être entaillés par Russ et ont envoyé de l’aide pour le forcer à passer. Lorsque le gars flottant à proximité est Durant, sans doute le meilleur joueur de la planète terre à l’époque, le résultat est une situation impossible pour une équipe sans aucune sorte de chevaux dans l’écurie pour chasser ces pur-sang dans un espace ouvert.

Le Thunder a tué les Warriors avec cela et obtenait des lay-ups tandis que les Warriors comptaient sur une performance extra-terrestre de The Splash Brothers juste pour rester proches. Si on avait l’impression que l’OKC gagnait par sept pendant tout le match, c’est parce qu’ils l’étaient. Regardez le score de la case play-by-play.

Cependant, lorsque le match était en jeu, Adams n’était pas sur le terrain. Je vais supposer que c’était parce que Billy Donovan avait peur que Golden State le pirate, l’envoie à la ligne et prie pour qu’il puisse constamment effectuer l’un des deux lancers francs pendant deux minutes de jeu (rappelez-vous: c’était avant les règles changements). Donc, Donovan a opté pour une gamme plus petite.

En conséquence, l’écran puissant et élevé sur le ballon a disparu et le Thunder a passé les dernières minutes à exécuter des jeux d’isolement pour Durant et Westbrook, alimentant exactement ce que les Warriors voulaient – Iguodala et Green défendant les meilleurs joueurs de l’opposition sans aucune interférence ni peur de obtenir leur verre nettoyé par un kiwi de 7 pieds qui s’écrase.

Si je pouvais remonter dans le temps et dire quoi que ce soit à Donovan avant le dernier timeout TV du quatrième trimestre, ce serait: ne le répare pas s’il n’est pas cassé.

4. Meilleur ruisseau

Ce fut l’un des meilleurs jeux que j’ai jamais vu jouer à Westbrook. Lorsque vous regardez le score de la boîte, le 28/11/9/4 n’est qu’un autre jour au bureau de Russ, mais il était aussi efficace que jamais dans sa carrière.

Il a joué 44 minutes et a eu un roulement avant de fondre dans les derniers instants, terminant avec cinq. Je sais que cela semble contradictoire à toute sorte de “il était embrayage!” mais il est ressorti qu’il améliorait ses coéquipiers tout en supportant le fardeau de marquer des points.

Il a terminé le match avec 27 tentatives de tir, et pourtant, presque chacun d’entre eux semblait être un bon look dans lequel il a parcouru toutes les options de l’attaque avant de tirer. Chaque fois, il courait le haut et le bas avec Adams: c’était un seau. Lorsque Durant est parti au coin pour être emo, il était un seau. Pour la première fois depuis longtemps, il n’a pas seulement joué le meneur de jeu, il a également joué le pass guard.

Efficient Russ est absolument terrifiant, et si seulement ils auraient pu extraire ces types de performances de manière plus cohérente cette série: ce n’est pas exagéré de dire que la Dynastie Thunder peut encore régner.

Match 6 de la finale de la Conférence Ouest 2016: le plus grand «et si» de l’histoire de la NBA.