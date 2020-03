Director’s Cut: Watching Back Game 7 de la finale de la NBA 2010 avec Wob

Avec la NBA en pause, Rob Perez regarde de nouveau certains des jeux classiques de la NBA. Prochaine étape: le septième match de la finale de la NBA 2010 entre les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers.

Veuillez excuser le boomer en moi, mais c’est mon type de basket. Le 17 juin 2010, les Celtics et les Lakers ont enduré ce que beaucoup décrivaient comme «l’un des matchs les plus laids des finales», les Lakers s’étant imposés 83-79.

Oui, 83-79 scores étaient réservés aux matinées du dimanche entre les Knicks et le Heat dans les années 90, où les matchs ne se terminaient pas tant que le toupet de Marv Albert n’était pas en danger ou qu’un entraîneur ne se balançait autour des chevilles d’un joueur au milieu d’un combat. Mais pas en 2010. C’était l’âge de l’offensive de sept secondes ou moins de D’Antoni. Le sommet de la prime de Kobe Bryant. La naissance de l’ère du point en avant.

Pourtant, nous y voilà.

Au cours de ce concours historique, un seul joueur de chaque équipe a terminé la partie avec un pourcentage de field goal supérieur à 50% (Kevin Garnett: 8-sur-13, Derek Fisher: 4-sur-6). Le meilleur buteur du match n’avait que 23 points. Les Lakers ont tiré 67% de la ligne de faute. Brian Scalabrine et Josh Powell ont tous deux fait des apparitions.

Tout à la surface du score de la boîte de ce jeu crie: “P-EW” et non, cela n’avait rien à voir avec un centre de 7 pieds frappant son fadeaway breveté du bloc.

Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Les rotations défensives, la mécanique et l’intensité exercées par les deux équipes cette nuit pourraient ne plus jamais être égalées. Ces joueurs ont traité chaque possession comme si le ballon traversant leur cerceau allumait le fusible d’un tas de dynamite caché sous la maison de leur famille, et c’était une bouffée d’air frais à voir comme le cinq-zéro zéro-in, 3s et- dunks seules les infractions courent partout dans la NBA d’aujourd’hui.

Lorsqu’un jeu se joue avec ce niveau de défense, il devient un sport complètement différent. Vous ne pouvez pas vous entraîner, planifier un jeu ou le simuler – jeux, décors, philosophies… peu importe. Il s’agit d’une épreuve de combat et le talent individuel brille surtout.

Qui peut encore jouer quand il est jeté tête la première dans un feu? La réponse est à ceux qui ont déjà été brûlés.

1. L’attaque en rack des Lakers

LA n’était pas la meilleure équipe sur le papier ou à ce qui a attiré l’attention. Pour ce qui semblait être une éternité, ils étaient un Celtics 6-0 à fuir de se faire sauter du gymnase. Mais d’une manière ou d’une autre, ils ont gardé le score suffisamment proche pour que s’ils pouvaient atteindre le quatrième quart, leurs étoiles prendraient peut-être feu et les porteraient jusqu’à la ligne d’arrivée.

La principale raison pour laquelle les Lakers ont remporté ce jeu n’est toujours pas assez parlée: ils ont complètement anéanti (et je veux dire anéanti) les Celtics sur le verre.

Ronald Martinez / .. Sur la photo: Rasheed Wallace # 30 des Boston Celtics et Pau Gasol # 16 des Los Angeles Lakers remontent pour un rebond.

Les Lakers ont enregistré 23 (!) Rebonds offensifs dans un match qui a vu les deux parties n’enregistrer que 83 possessions chacune. Cela signifie que 28% (!) Des possessions offensives des Lakers ont donné lieu à une deuxième chance – un nombre absolument ridicule par rapport aux huit de Boston.

Même en pensant qu’il n’y avait pas un seul joueur en violet et or qui pourrait toucher l’eau s’ils tombaient d’un bateau, peu importait quand ils obtenaient chaque putain de rebond. L’absence de Kendrick Perkins a été complètement et complètement dénoncée par la cour avant des Lakers; ses contributions à l’attaque pendant la série étaient limitées, mais le septième match a prouvé à quel point sa capacité à nettoyer la vitre était précieuse pour cette équipe des Celtics.

2. Kevin Garnett / Rajon Rondo

En raison de l’absence de Perkins, Garnett a été contraint de glisser vers la vraie position centrale et de porter le fardeau de ses responsabilités défensives. Alors que les Celtics ont obtenu une sortie accrue de Rasheed Wallace sur le côté offensif du ballon, il est allé AWOL lorsqu’une balle 50/50 est sortie de la jante à l’autre extrémité.

À ce stade de sa carrière, Garnett n’avait tout simplement plus les jambes pour faire ce genre de choses. L’homme a été l’un des défenseurs les plus redoutés de la ligue pendant plus d’une décennie, mais lui a demandé de porter l’infraction de demi-terrain et de défendre la jante dans la guerre nucléaire, et de défendre Pau Gasol tout en se battant pour les rebonds avec Andrew Bynum et Ron Artest était une mission vouée à sa création.

Les caméras ABC ont fait un travail phénoménal pour attraper Garnett gazé au-delà de toute croyance. Non seulement accroupi, transpirant une quantité de liquide qui pourrait créer son propre système basse pression gazé, saisissant le bas du short et le tirant gazé – le vrai signe d’un concurrent vicieux qui refuse d’admettre sa faiblesse, mais ne peut pas aider démontrant le langage corporel.

Quand les Celtics avaient besoin d’un seau d’isolement, Garnett n’allait même pas à la recherche du ballon et pour être honnête, je ne lui en veux pas. Il avait tout donné.

Brian Babineau / NBAE via .. Sur la photo: Kevin Garnett # 5 des Celtics de Boston corrige son doublé lors du match 7 de la finale de la NBA 2010.

Un autre Celtic qui méritait de dormir pendant une semaine juste après la fin de ce match était Rajon Rondo, qui a non seulement récolté 14 points, 10 passes décisives et 8 rebonds, mais a apparemment créé tous les bons looks pour les C. Il était simplement partout aux deux extrémités, et dans une guerre des tranchées dans laquelle tous les soldats, dont un avec une histoire de caca son pantalon dans des situations de pression, regardaient un commandant pour obtenir des conseils, Rondo était là pour les garder en vie .

Le pointeur à 3 points pour amener les Celtics à moins de deux points avec 16 secondes à faire, volant presque ce retour de Kobe, initiant l’offensive et ouvrant les regards de Paul Pierce / Ray Allen et, surtout, marquant quand il était nécessaire de garder la défense honnête . C’est le jeu dont je me souviendrai plus que tout autre de Rondo, le jeu dont il est devenu le général au sol.

3. Ron Artest

Il se souvient de lui pendant trois ans, comme il se doit, mais ce sont les performances de Draymond Green du match 7 avant que Green n’atteigne la ligue. Chaque balle lâche, chaque rebond contesté, chaque interrupteur défensif, chaque haie, chaque boîte sortie, chaque déviation, chaque moment clé – Artest était au bon endroit au bon moment.

Il n’a pas eu de performance chanceuse, il a créé sa propre chance et a un échantillon important pour le prouver. Oh, et en passant, il a joué 46 minutes et il semblait qu’il aurait pu recommencer cette nuit avec facilité.

3. Ray Allen

Boston, je ne vous blâme pas d’être en colère contre cet homme depuis si longtemps. Je veux dire, mon Dieu a-t-il pu puer cette nuit. Tout ce travail que Rondo a mis pour lui donner un regard ouvert juste pour lui pour brique le seul coup ouvert qu’ils ont obtenu dans le quartier.

Cela ne s’est tout simplement pas arrêté. Il a dû entrer à un moment donné, non? C’était comme si ce n’était jamais le cas. Et puis finalement rater son premier lancer franc de la série au pire moment possible?

Buzz, votre garde de tir… woof.

4. Kobe

OK, 6 sur 24 sur le terrain et 0 sur 6 sur 3s. Il n’a pas eu son coup de feu à travailler pour lui toute la nuit, mais il n’arrêtait tout simplement pas de sonder … et de sonder … et de sonder … et de rôder … et d’attirer des défenseurs vers lui uniquement pour mettre parfaitement en place un coéquipier.

Christian Petersen / .. Sur la photo: Kobe Bryant # 24 des LA Lakers, Ray Allen # 20 des Boston Celtics dans le septième match de la finale NBA 2010.

Il s’est rendu compte qu’il ne pouvait rien faire de contesté, alors quand les Lakers avaient besoin de lui pour marquer, il a dit que j’irais dans la partie du terrain où les défenseurs ne peuvent pas me défier: la ligne des lancers francs. Du temps mort de six minutes à la télévision au quatrième trimestre jusqu’à la fin de la partie, six des neuf fois où Kobe a été enregistré en train de tirer le ballon au cerceau provenaient de la bande de charité.

Il est passé du volume à l’efficacité, et c’était vraiment une classe de maître pour savoir comment être toujours aussi bon quand votre tir pue.

5. Les arbitres étaient géniaux

Chaque fois que vous oubliez que les arbitres sont là, c’est une bonne chose. C’est la même chose que de féliciter un chef: votre silence signifie que vous êtes trop immergé dans le repas pour être dérangé. Crawford, Crawford & Foster a non seulement fait un travail phénoménal ressemblant à un cabinet d’avocats qui est là pour vous gagner une compensation financière dans le cas où vous avez développé un mésothéliome suite à une exposition à un insecticide, mais laisser ces temps régler cela par eux-mêmes.

Ils étaient constants en ne sifflant que s’il y avait du sang – les règles du ballon de prison uniquement – et plusieurs fois où l’angle de diffusion principal suggérait une faute, la répétition prouvait souvent la validité de leur décision de jouer. Ils n’avaient pas le luxe de la relecture au ralenti, ils clouaient presque tout en temps réel.

Merci de ne pas avoir fait ce jeu sur vous, les gars, merci d’avoir laissé Rasheed Wallace se plaindre sans le taquiner, et merci d’avoir laissé les dieux du basket-ball être le juge final et le jury.