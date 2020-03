Director’s Cut: Watching Back Game 7 des finales NBA 2016 avec Wob

Nous nous souvenons tous de ce jeu pour la naissance de Untucked Kyrie, “OH, BLOCKED BY JAMES!”, “C’est fini c’est fini c’est fini!”, “Cleveland: c’est pour vous!”, La raison pour laquelle Kevin Durant a signé avec le Warriors, et le jour 3-1 est devenu un nombre immortel.

Mais après avoir regardé le jeu dans son intégralité, il y a eu tellement de choses mémorables qui se sont passées dont on ne se souvient pas à cause des récits énumérés ci-dessus.

1. Draymond Green était tout simplement incroyable

Ce n’est pas dramatique ou surutilisation d’un superlatif commun, c’est le meilleur jeu de la carrière de Draymond. 32 points, 15 rebonds, 9 passes décisives et cela ne commence même pas à raconter la moitié de l’histoire. Avec Klay / Barnes / Steph presque inexistant en première mi-temps, comptant près de quatre airballs collectifs ou des briques hors-verre entre les trois, Green flat out a porté cette équipe aux deux extrémités du sol.

Golden State a sans doute disputé la pire moitié de l’ensemble de ses séries éliminatoires, mais a pris sept points d’avance à la mi-temps parce que cet homme a simplement refusé de mourir. Le plus grand ensemble de cojones que j’ai vu depuis un non-superstar depuis longtemps.

Ronald Martinez / .. Sur la photo: Draymond Green

C’était le match 7 avec tout sur la ligne ET la pression de faire exploser la série ET la pression de réaliser une campagne de 72 victoires en saison régulière avec une victoire en finale. Draymond était le fer de lance de la défense, les lumières éteintes derrière l’arc et empêchaient cette équipe de se noyer dans l’instant. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors, mais bon Dieu tout-puissant après avoir regardé cette performance, je promets de ne plus jamais laisser le biais de récence assombrir mon jugement sur lui.

2. La foule

Tant d’énergie nerveuse pour les trois derniers trimestres. C’était la chose la plus éloignée de l’avantage du terrain à domicile, et je ne peux pas imaginer ce que c’était que d’être là-bas en tant que joueur de Warriors avec 20000 personnes qui abandonnent le cobra et gémissent pendant 2,5 heures d’affilée. Après que les Cavaliers aient survécu aux six premières minutes d’action du jeu, quand Oracle Arena sonnait comme les orcs frappant leurs boucliers à l’extérieur de Helm’s Deep, tout sur le décor était en leur faveur.

La foule a dégagé l’ambiance qu’ils étaient là pour voir leur équipe ne pas perdre. Cela ressemblait à une prière de 2,5 heures. Au contraire, vous pourriez dire que les joueurs des Cavaliers l’ont senti. Ils sont nerveux, ils sont sur le point d’être connus comme les plus grands artistes de tous les temps, nous sommes Cleveland, qui n’a pas remporté de championnat depuis 60 ans. L’argent de la maison. Utilisons-le contre eux. Le match 7 à domicile n’est peut-être pas la voie à suivre après avoir regardé ce match, le moment a vraiment affecté ces joueurs.

3. J.R. Smith

Vous vivez par J.R., vous mourez par J.R.Bien que sa défense en première mi-temps ait été vitale pour garder le score proche, il n’a pas pu toucher le large côté d’une grange. C’était important car Ty Lue a utilisé la première mi-temps pour se reposer. LeBron a vérifié avant le dernier délai de télévision du premier trimestre autour de la marque de deux minutes, n’est revenu qu’APRÈS la fin de la période de télévision.

Pendant ce temps, les Cavs ont acheté des minutes clés de Richard Jefferson, Iman Shumpert et J.R.Avec J.R., cependant, c’est toujours l’opposé complet de ce que l’ambiance dans l’arène était. Vous manquez 10 tirs consécutifs? JR pense que cela signifie que le numéro 11 doit simplement entrer. Son attitude sans souci, rien ne me dérange parce que tout ce que je fais, c’est obtenir des seaux est la raison pour laquelle il est encore, à ce jour, une NBA Héros culte de Twitter.

Noah Graham / NBAE via .. Sur la photo: J.R.Smith

Avec les Cavaliers en baisse de sept pour la deuxième mi-temps, je crois toujours que les trois premières minutes du troisième quart ont décidé de ce match. Golden State a eu l’occasion de faire exploser cette chose à 15. La foule aurait tourné, l’avalanche Death Lineup de 3 aurait pu commencer, et si les Warriors 2016 nous ont appris quelque chose de ce match 6 à Oklahoma City, c’est qu’une fois qu’ils ont commencé en descendant, ils ne s’arrêtent pas jusqu’à ce que tout le monde sur leur chemin soit éviscéré.

Mais cela ne s’est pas produit parce que J.R.Smith a pris feu. Je parle d’enfer. Il ne regardait même pas Ty Lue ou LeBron pour jouer des appels. Si cette balle touchait ses mains, elle montait. Je ne peux pas vous dire combien de fois pendant le match regarder en direct ou le jeu j’ai crié “non J.R. … NON NON NON …. OH OUI!!!”

Vous vivez par J.R., vous mourez par J.R.

Avec la vie des Cavaliers en jeu, J.R.Smith les a ramenés à eux seuls de la mort, réalisant trois tirs impossibles consécutifs pour évaporer la tête et finalement faire passer les Cavaliers à sept points d’avance. Ils disent que le jeu n’est un problème que si vous perdez, et aucun joueur de la NBA n’a jamais incarné ce sentiment plus que cet homme. Bon sang, quelle précipitation c’était. Bien sûr, il a commencé à disparaître après la fin de son Jam On Fire de la NBA, mais ce n’est ni ici ni là.

4. Tristan Thompson

Sa simple présence sur le verre a suffi à Steve Kerr pour jouer Anderson Varejao et Festus Ezeli plus de minutes qu’Anderson Varejao ou Festus Ezeli n’aurait jamais dû jouer dans un NBA Finals Game 7.

Thompson l’a absolument tué, créant de multiples opportunités pour l’attaque, et en conséquence: a forcé Kerr à jouer le Death Lineup moins de minutes que d’habitude parce qu’ils avaient désespérément besoin de quelqu’un là-bas qui pourrait aider Draymond Green à rebondir. Ils n’avaient aucune chance de se lancer s’ils n’étaient pas par terre. Ce droit là est une histoire massive et sous-estimée. Le score de Thompson peut ne pas sauter de la page, mais c’est le jeu qui l’a payé et à juste titre.

Nathaniel S. Butler / NBAE via .

5. Les finitions de Kyrie

C’est la plus grande différence entre le basket-ball amateur et la NBA: les joueurs de la NBA font en sorte que finir sur la jante ressemble à jouer 2K sur recrue. C’est tout simplement irréel de voir à quel point ils sont bons pour mettre le ballon dans le cerceau tout en étant mis au défi par plusieurs sept pieds. Il y a une raison pour laquelle les matchs de la NCAA ressemblent à une collecte au YMCA après avoir regardé un match de la NBA, et c’est parce que la différence de talent est tout aussi énorme.

Mais il y a ensuite Kyrie Irving. Qui, dans ce seul jeu, a terminé quatre layups qui m’ont fait presque tomber l’ordinateur. Une expertise à couper le souffle. Les balles qui n’ont absolument aucun droit à être marquées ont été marquées. Sa créativité et son improvisation sont sans précédent pour un homme de sa taille, et malgré tout ce qui s’est passé avec lui depuis cette finale, c’est pourquoi il a des millions et des millions de fans.

Son jeu ne vous laissera tout simplement pas rompre avec lui. C’est tellement ridiculement divertissant. Je veux laisser la clé sur le comptoir de l’appartement et le quitter à chaque fois qu’il se réveille, mais je ne peux pas le faire. Une fois que je pensais que j’étais sorti, il me ramène. Il y a des histoires là-bas que le père de Kyrie lui a appris le jeu sans panneau, donc il devrait apprendre à finir de manière plus créative, et si c’est vrai, M. Irving devrait également recevoir une bague.

6. Le Kyrie 1 contre 3

En troisième place avec 30 secondes à faire, Kyrie a décidé de jouer 1 contre 3. Il était à quelques centimètres de retourner le ballon deux fois. L’une des choses les plus ridicules que j’ai jamais vues. On n’en parle pas assez.

7. Ty Lue

Je ne peux pas croire que Ty Lue ait brûlé un temps mort avec plus d’une minute pour mettre en place une pièce, et je ne peux pas croire que cela a fonctionné.

8. «Exposez-le»

LeBron a chassé le Curry de Steph pendant 2,5 heures d’affilée. C’est comme si les Cavs n’avaient pas joué un seul jeu pendant tout le match, ils ont juste dit “où est Curry?” et le mettre dans un choix élevé à chaque fois. Une stratégie brillante, avec le recul, mais cela doit être le plus irrespectueux de «l’exposer» de tous les temps.