Dirk Nowitzki appelle Kobe Bryant le «meilleur joueur» qu’il ait jamais rencontré

Alors que la NBA est officiellement entrée dans une nouvelle ère avec les Lakers de Los Angeles et une foule d’autres équipes arborant des duos All-Star d’élite, il y a encore beaucoup de respect pour la génération la plus récente, qui comprend Dirk Nowitzki et Kobe Bryant.

Nowitzki et Bryant ont joué à une époque similaire, mais très différente, où les mouvements des joueurs étaient plus minimisés et où il y avait quelque chose à dire sur le fait de rester avec une équipe pendant toute une carrière.

Nowitzki et Bryant l’ont défini en jouant deux décennies avec leurs équipes respectives. Bryant a disputé 20 saisons avec les Lakers de 1996 à 2016 tandis que Nowitzki a disputé 21 saisons record avec la NBA avec les Dallas Mavericks de 1998 à 2019. Les deux joueurs avaient chacun une carrière au Temple de la renommée qui se chevauchait considérablement. Les deux se sont affrontés 53 fois en 16 saisons et Bryant en a remporté 32.

À travers tout cela, Nowitzki se souvient de ses affrontements avec Bryant en haute estime, disant qu’il est le meilleur joueur offensif et le meilleur joueur contre lequel il ait jamais été confronté pendant son séjour dans la NBA, selon une interview avec ShotScience Basketball:

Ce n’est pas la première fois que Nowitzki dit cela à propos de Bryant avec le premier de ces commentaires à venir en 2015. Donc, non seulement cet éloge est extrêmement élevé, mais il est également constant depuis que les deux joueurs jouaient encore dans la NBA.

Bien que Nowitzki et Bryant n’aient jamais vraiment été une rivalité, il y a quelque chose à dire sur le nombre de fois où ces deux joueurs ont joué l’un contre l’autre et à quel point les deux joueurs ont été formidables dans ces affrontements.

Lors des matchs contre Nowitzki, Bryant a accumulé 25,3 points, 6,5 rebonds, 4,8 passes décisives et 1,5 interception par match. D’un autre côté, Nowitzki avait 23,0 points et 9,9 rebonds face à Bryant.

Des joueurs comme ceux-ci auront toujours un grand respect les uns envers les autres et seront très respectés par le jeu de basket-ball, peu importe où il va stylistiquement. C’est juste l’effet que les grands de tous les temps peuvent avoir sur un sport et c’est ce que Nowitzki a vu à Bryant pendant deux décennies.