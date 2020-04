Dirk Nowitzki se souvient du «plus grand sentiment» de remporter le titre

La légende des Mavericks de Dallas, Dirk Nowitzki, a fait un petit tour dans le passé dans une récente interview vidéo avec Ernie Johnson de TNT. La superstar à la retraite des Mavs a partagé ce qu’il ressentait au moment où le buzzer final s’est déclenché lors de cette course au titre historique de 2011:

«C’était juste le plus grand sentiment. Après tout ce travail acharné de plus de 10 ans, vous avez finalement mis le pied au sommet de la montagne. C’est le meilleur. Surtout avec cette équipe que nous avions, avec le groupe de gars plus âgés qui n’avaient pas d’ego et qui aimaient jouer les uns avec les autres, adoraient être ensemble – c’était le nec plus ultra à coup sûr. »

Voici un extrait de l’intégralité de l’interview:

«Enfin, tu es au sommet de la montagne…» Dirk Nowitzki revient sur le championnat @dallasmavs 2011 lors de #NBATet avec Ernie Johnson! @ Swish41 x @TurnerSportsEJ pic.twitter.com/XQp1xdHSny – NBA (@NBA) 21 avril 2020

Ce qui a rendu ce titre si spécial, c’est le fait que les Mavs étaient les outsiders à venir dans la finale de la NBA. Ils étaient opposés à une équipe de Miami Heat dirigée par LeBron James. C’était la première année du tristement célèbre Miami 3, et malgré toutes les critiques reçues tout au long de l’année, ils semblaient tenus de mettre la main sur le trophée dès leur première année ensemble.

C’était jusqu’à ce qu’ils rencontrent Nowitzki et compagnie en finale. Les Mavs ont fini par vaincre le Heat en six matchs, Dirk devenant le MVP de la finale cette année-là après une moyenne de 26,0 points, 9,7 rebonds, 2,0 passes décisives, 0,7 interceptions, 0,7 blocages et 1,2 triplets en 40,4 minutes par match.

Cette course au titre épique est entrée dans l’histoire comme l’un des championnats les plus mémorables de ces dernières années, et comme Nowitzki l’a décrit ci-dessus, il considère que c’est l’un des meilleurs moments de sa brillante carrière.