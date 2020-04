Disney World, destination finale possible de la saison 19/20 NBA

La pandémie de coronavirus La saison NBA 2019/20 a été gelée et la ligue étudie les solutions possibles pour qu’elle puisse être rejouée.

En principe, ce qu’ils veulent, c’est que la finale de la ligue soit disputée dans un seul lieu afin qu’il n’y ait aucun risque de contagion avec les déplacements continus. Ainsi, des endroits comme Las Vegas, Hawaï ou même un endroit en dehors des États-Unis ont sonné. Cependant, l’endroit qui semble actuellement en pole position pour accueillir la finale de la ligue et les séries éliminatoires semble être Disney world.

Comme Shams Charania l’a prévu, l’installation de Walt Disney World Resort à Lake Buena Vista, en Floride, est parmi les candidats pour accueillir les équipes.

Un terrain de jeu possible pour la NBA si la saison finale devient sûre pour la ligue et les joueurs: la propriété du Walt Disney World Resort à Orlando, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. La Ligue a gardé à l’esprit différents scénarios. – Shams Charania (@ShamsCharania) 29 avril 2020

L’idée de jouer dans des stades vides et que les joueurs et le staff des équipes restent dans des hôtels où il n’y a plus d’invités semble être celui qui va mettre le chat à l’eau. Ainsi, Disney World a tout pour que la finale de la NBA puisse être jouée, car elle dispose, entre autres installations, de 12 terrains de basket statutaires, dont deux sont déjà préparés pour la télévision; suffisamment de chambres d’hôtel pour les équipes et les journalistes, les hôpitaux à proximité, les restaurants, les piscines et toutes sortes d’installations de loisirs … Quoi qu’il en soit, c’est un endroit idéal.

.