DJ Diesel – A.K.A. Shaq – a suscité un intérêt pour le DJing pour Jaylen Brown

La grande région de Boston a longtemps été un contributeur majeur à la culture DJ au cours des décennies où le phénomène culturel a existé.

Les magasins de disques de Boston ont été les premiers à vendre Rapper’s Delight en dehors de New York en 1979, et dans les décennies qui ont suivi, la New England Metropolis a embrassé tout, de la musique électronique à la culture DJ dancehall.

Donc, cela ne devrait probablement pas surprendre que les Boston Celtics aient eu au moins un disc-jockey bien connu venu de leurs rangs, avec un autre peut-être dans la chambre.

L’ancien Celtic Shaquille O’Neal s’est fait une carrière hors du terrain en tant que deejay, revenant récemment à Boston pour jouer en tant que DJ Diesel à Big Night Live, devant une foule de près de 2000 fans, rapporte Bryan Kalbrosky de HoopsHype.

Le 15-All-Star pourrait avoir passé le flambeau lors de l’événement, car un Celtic actuel était présent – le nouvel espoir des All-Star Jaylen Brown.

L’aile de quatrième année a toujours eu un œil sur la culture de niche et la façon dont elle recoupe la NBA, la justice sociale et d’autres questions connexes, donc un intérêt pour une discipline ancrée dans les racines de la diaspora africaine a beaucoup de sens.

Et le Boston contemporain a de nombreuses options pour Brown, que ce soit le dancehall de la communauté jamaïcaine locale et les deejays orientés dub, les icônes de la musique house locale comme Armand Van Helden, les éléments stalwarts de batterie et de basse, ou la vibrante scène hip-hop de la ville .

Alors que les visions de DJ Juice faisant monter l’équipe à la mi-temps pour faire vibrer un bon boneshaker, il faudrait probablement un certain temps avant qu’un perfectionniste comme Brown laisse son métier toucher les oreilles.

Donc, nous ne devrions pas mettre nos espoirs à la hâte – mais ne soyez pas choqués si vous voyez un jour le natif de Géorgie derrière les roues d’acier.

.