Doc Rivers compare Ben Simmons, Joel Embiid à Magic et Kareem

Le duo de stars des Philadelphia 76ers composé de Ben Simmons et Joel Embiid a été fortement critiqué ces derniers temps. Les deux d’entre eux reçoivent beaucoup de critiques pour ne pas être des leaders et ne pas avoir évolué ou amélioré leur jeu.

Pourtant, ils sont tous les deux All-Stars pour la deuxième saison consécutive et ils ont l’attention de leurs pairs.

Une semaine environ après que l’entraîneur des Boston Celtics, Brad Stevens, ait fait l’éloge de Simmons, c’était maintenant au tour de l’entraîneur des Los Angeles Clippers, Doc Rivers, de faire l’éloge de la jeune star.

“C’est un gars difficile à gérer tous les soirs avec sa vitesse, son rythme, sa vision et sa capacité à atteindre le panier”, a déclaré Rivers avant que les Clippers et les Sixers ne se rencontrent mardi. «Il est juste très dur et vous devez planifier son match, comme s’il était la clé. Lorsque vous les jouez, si vous pouvez le contrôler, vous avez une chance, mais si vous ne le faites pas, il fait participer tout le monde. Il améliore tout le monde dans cette équipe. Je pense que ce que les gens lui manquent, c’est sa défense, je pense que c’est un formidable défenseur et vous devez lui en donner beaucoup de crédit. »

Simmons a été l’un des meilleurs défenseurs à son poste toute la saison. Il a enfermé certains des meilleurs buteurs de la ligue et a rendu la vie misérable pour eux toute la saison. Il fait tellement de choses uniques sur le sol et il l’a montré en tentant un triple-double dans une victoire contre les Clippers. Il est arrivé au panier, il a attaqué le verre, il a fait un impact défensif et il a eu des passes ridicules.

Rivers pensait à ce type de performance et il s’est ensuite tourné vers Embiid en comparant les deux All-Stars à un duo de championnat à succès historique: Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar.

“Embiid est un meilleur marqueur évidemment, mais Simmons a le ballon”, a poursuivi Rivers. “Il ressemble plus à Magic, je suppose, Magic et Kareem à certains égards. Où Magic avait le ballon et il créait et impliquait tout le monde et ensuite vous obtenez le ballon à Kareem et il marque. Embiid est difficile parce qu’il peut faire les deux, les étirements 5 sont très difficiles, c’est un poteau 5 qui peut s’étirer 5. Ces gars-là sont durs aussi. “

De toute évidence, Simmons et Embiid ont une tonne de travail à faire pour vraiment réaliser ces comparaisons et c’est d’amener un championnat à Philadelphie, mais les comparaisons de talents sont vraies.

Simmons fait tellement de choses différentes sur le terrain pour impliquer ses coéquipiers et aider son équipe à réussir. Embiid est l’un des joueurs les plus faibles de la NBA et il arrive sur la ligne des lancers francs à un rythme très élevé tout en étant capable de tirer depuis les profondeurs. Il peut faire tellement de choses différentes sur le sol et c’est pourquoi Simmons et Embiid doivent rester ensemble plutôt que d’échanger l’un de ces gars.

