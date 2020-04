Doc Rivers fait confiance à Clippers Ring avec Kawhi Leonard

La confiance se déverse à travers chaque pore. Ils sont donc Los Angeles Clippers dans ces moments d’enfermement, se léchant les lèvres à la possibilité d’avoir commencé à construire un projet avec de grands yeux et valorisant tout ce qui a été fait cette saison. Doc Rivers il n’a épargné aucun éloge pour ses garçons et il émet un avis à tous les NBA sur le potentiel de votre équipe, en accordant une attention particulière à ce que vous pouvez faire Kawhi Leonard si la compétition reprend, après avoir eu le temps de se reposer et de se mettre en forme.

“C’est dommage que la ligue se soit arrêtée parce que nous étions dans une position que j’aimais. Nous devenions la meilleure version de cette équipe, les garçons commençaient à se comprendre parfaitement, il y avait un rythme. Paul et Kawhi Ils ont dirigé l’équipe sans effort excessif et ont tout fait couler. Je pensais vraiment que nous allions avoir une séquence de victoires incroyable qui nous mènerait aux séries éliminatoires au meilleur moment. Je pense que c’est une excellente équipe et nous reviendrons avec force, nous pouvons battre n’importe qui “, a déclaré le célèbre entraîneur de Los Angeles.

Interrogé sur la façon dont il reviendra Kawhi Leonard après cette période d’inactivité, l’entraîneur est positif. “Je peux vous assurer qu’il travaille beaucoup. Au début de la saison, il est arrivé très fatigué, sans avoir pu faire une pré-saison et avec un inconfort physique. Maintenant qu’il est capable de se reposer et de s’entraîner, imaginez comment il peut revenir. L’équipe est prête et prête à jouer dans n’importe quel contexte pour gagner le ring “, a déclaré Rivers, qui a expliqué comment ses entraîneurs physiques ont conçu un programme spécifique pour les joueurs et leur ont donné des balles afin qu’ils puissent lancer à la maison, s’ils avaient des cerceaux.

“Le manque de rythme ne va pas être une excuse. Je peux vous assurer que mon équipe sera en mesure de se battre pour le maximum et si les playoffs se jouent, ils peuvent être les meilleurs de l’histoire puisque les joueurs arriveront très reposés” Nota Doc Rivers. Il est curieux de voir comment les entraîneurs du NBA ils profitent de ces semaines pour motiver leurs joueurs et garder la flamme compétitive allumée. Los Angeles Clippers Ils émettent un avis aux plaisanciers avec ces mots.

