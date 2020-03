Doc Rivers pense qu’Al Horford s’intégrera avec Sixers: “Ça va marcher”

Les Philadelphia 76ers ont été l’une des équipes les plus frustrantes de la ligue. Ils ont une tonne de talents dirigés par Ben Simmons et Joel Embiid et ils ont de solides acteurs qui les entourent dans Al Horford et Josh Richardson ainsi que Tobias Harris, mais ils n’ont pas pu le reconstituer.

Ils ont essayé de faire sortir Horford du banc, ils ont essayé de faire sortir le All-Star 5 fois à la ligne des 3 points afin d’aider à espacer le sol, et ils ont essayé quelques autres options. Cependant, pour le moment, ils sont les 5 têtes de série et ils n’ont pas été à la hauteur des attentes qui leur étaient assignées.

Il y a une personne qui pense que tout cela fonctionnera et c’est l’entraîneur des Los Angeles Clippers Doc Rivers. L’entraîneur des Clippers est devenu friand des Sixers de loin, car il a même comparé Simmons et Embiid à Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar dans le passé et il a confiance en la forme Horford à Philadelphie.

“Ça va marcher”, a déclaré Rivers dimanche. «Ça va être super pour lui. Al Horford est un joueur de la NBA qui est un excellent joueur. Il est l’une des étoiles à faible entretien qui est prêt à faire tout ce qu’il faut. S’il doit quitter le banc, il sortira du banc. “

Horford a quitté le banc pendant quelques matchs alors que l’entraîneur Brett Brown essayait de trouver la meilleure façon d’aider lui et l’équipe dans son ensemble, mais lorsque les blessures de Simmons et d’Embiid ont frappé, il a été réinséré au départ. s’aligner.

Horford est un talent All-Star qui peut faire tellement de choses différentes sur le sol. De toute évidence, il se fait tard dans la saison, ils manquent de temps et Embiid blessé n’aide pas les choses, mais Rivers pense que les séries éliminatoires leur révéleront de bonnes choses.

“Ça va marcher”, a ajouté Rivers. “Je crois vraiment que, une fois que les séries éliminatoires commenceront, si elles sont toutes en bonne santé, bien sûr, si elles sont toutes en bonne santé, Al sera en forme et aura une bonne course éliminatoire.”

Jusque-là, ils devront continuer à travailler sur le terrain. L’équipe n’a en moyenne que 106,7 points pour 100 possessions lorsqu’il est au sol ensemble. Les séries éliminatoires sont une histoire différente, bien sûr, il faudra donc attendre et voir la situation.

.