Doc Rivers raconte la seule chose dont il aurait discuté avec KG à propos des Celtics

Les Boston Celtics 2007-08 ont démarré, leur chimie entraînant leur succès avec trois étoiles faisant des sacrifices pour le succès de l’équipe.

Cette attitude – surnommée «Ubuntu» après un terme Nguni Bantu signifiant «Je suis parce que nous sommes» par l’entraîneur-chef de l’époque Doc Rivers – a formé le socle rocheux Banner 17 a été gagné avec.

Mais cela n’a pas toujours été facile malgré la facilité avec laquelle cela s’est traduit par une action sur le terrain, mais pas de la manière la plus attendue. Le désir de gagner de façon altruiste était si grand à certains moments qu’il pouvait devenir un problème en soi.

Dans une récente interview avec l’ancien centre des Celtics Kendrick Perkins dans laquelle le duo se souvenait de cette époque sur l’émission ESPN “Hoop Streams”, Rivers a été demandé comment l’équipe devait s’adapter avec trois menaces offensives de haut calibre sur la liste à la fois.

“J’ai eu Kevin, Ray et Paul, et les trois premiers gars, … ils vous diront que nous avons eu cette grande réunion où nous sommes allés sur le canard – juste nous trois”, a commencé Doc.

«Et je leur ai demandé ce qu’ils allaient abandonner? “Qu’allez-vous renoncer à gagner?” Et ils me regardaient tous comme s’ils ne comprenaient pas exactement ce que je voulais dire. Et je donne à Kevin, comme Kevin a répondu tout de suite. Sa question était: que voulez-vous que j’abandonne? »

“Et j’ai dit” Shots “”, a poursuivi Rivers. “Vous savez, je sais que vous abandonneriez les coups. J’ai besoin de vous pour défendre – j’ai besoin que vous jouiez ensemble. »»

Garnett, semble-t-il, a pris à cœur les conseils – trop, en fait.

“Les arguments de KG et de moi étaient tous pour qu’il ne tire pas”, a révélé l’ancien entraîneur-chef des Celtics. «La plupart du temps, si vous vous en souvenez, j’appelais le temps mort et je disais – et je criais:« Bouge le ballon », a dit Rivers en riant.

“Et il a dit:” Oui, c’est ce que je fais. “J’ai dit:” Non, non, nous vous disons de le déplacer, afin que vous puissiez le tirer, pas pour le passer! “; Kevin était tellement désintéressé. En tant que joueur, il y a eu de nombreuses fois où j’ai dû leur donner un numéro avant le match, pour autant que vous ayez à prendre autant de tirs pour que nous gagnions. »

“C’est le seul gars à qui j’ai dû faire ça”, a conclu l’ancien entraîneur des Celtics.

