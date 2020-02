Doc Rivers s’émerveille de la saison de percée de Jayson Tatum

L’entraîneur-chef des Los Angeles Clippers Doc Rivers n’est pas étranger aux Boston Celtics ou à la NBA, ayant été entraîneur-chef pendant les 21 dernières années après une carrière de 13 ans dans la NBA. Neuf des saisons qu’il a passées comme entraîneur-chef sont venues avec les Celtics, qu’il a guidés vers un championnat en 2008.

Cela dit, l’entraîneur-chef bourru et plein d’humour sait comment évaluer le talent de la NBA et a probablement – au moins autant que possible – prêté attention aux Celtics autant qu’à toute équipe qui n’est pas à Los Angeles.

Donc, quand il fait l’éloge de l’attaquant des Celtics Jayson Tatum, s’émerveillant de la croissance du joueur de 21 ans à sa troisième saison en NBA, cela vaut la peine d’être pris en compte. Rivers, dans un presseur d’avant-match réfléchi et éloquent, soulèverait la question ouverte de savoir où Tatum serait dans cinq ans après avoir déjà été nommé All-Star et être universellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

“Pouvez-vous imaginer dans cinq ans ce qu’il sera?” Il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue et un All-Star, mais nous parlons toujours de sa jeunesse et de son bien-être. Il va être incroyable. “

Tatum affiche en moyenne 22,1 points, 6,9 rebonds, 3,0 passes décisives, 1,4 interceptions et 0,9 bloc par match cette saison, des sommets en carrière dans toutes les catégories et tout en ayant un taux d’utilisation en carrière de 28,1%. Bien qu’il tire à 43,9% sur le terrain, il marque toujours aussi efficacement sur une plage de trois points (37,8%).

Il a réduit ses longs tirs à deux points, qui ne représentent que 9% de ses tentatives totales de placement cette saison après 17,7% de ses tentatives de tir totales au cours de ses deux premières années. Jouant en ce qui concerne les analyses de basket-ball, il a augmenté ses tentatives de trois points (taux de tentative de trois points de 37,3%), tout en atteignant le sommet de la carrière 4,3 fois par match.

Il joue plus patiemment tout en étant agressif et il utilise sa pression défensive pour générer des tirs faciles à partir de lui-même.

Comme le dit Rivers, «il prend juste de meilleurs clichés. Sa qualité de tir est meilleure que l’an dernier. Il semble juste plus confiant. Gratuit d’une manière très positive. “

Le ciel semble être la limite pour le natif de St. Louis, avec de la place et des attentes pour qu’il s’améliore en tant que marqueur et facilitateur.

Un manque de push-and-pull parmi les débutants a énormément profité à Tatum à cet égard, car il est maintenant autorisé à jouer au mieux de ses capacités sans que les ego ou les angoisses n’affectent ses touches.

Il peut simplement sortir et balle; et le monde peut simplement s’asseoir et regarder.

.