Doc Rivers veut Ray Allen à la retraite du maillot de Kevin Garnett

L’ancien entraîneur-chef des Boston Celtics, Doc Rivers, veut Ray Allen lors de la cérémonie de retraite du maillot de Kevin Garnett lorsque leur ancienne équipe honorera le candidat au Temple de la renommée la saison prochaine.

La querelle entre Allen et les membres du noyau du titre de Banner 17 a montré peu de signes de décongélation depuis qu’Allen et son ancien coéquipier Paul Pierce se sont bien comportés en 2017. Le reste du groupe n’a pas été aussi magnanime. Au lieu de cela, ils semblent conserver la trahison perçue d’Allen quittant Boston pour moins d’argent avec un rival.

Allen soutient qu’il n’a pas été respecté pour le niveau de contribution qu’il a fourni; il refuse de bouger dans le différend qui dure depuis une décennie.

Rivers espère qu’il pourra aider à guérir la faille malgré les échecs dans le passé. Selon Ohm Youngmisuk d’ESPN), Rivers a déclaré que Allen “ferait les bons appels – cela ne signifie pas que les bonnes choses se produiraient (cependant)”

“Je pense que c’est ridicule, mais c’est toujours là, avec certains gars, pas avec tous les gars”, a ajouté Rivers.

Les amours de Pierce avec Allen en 2017 ont taquiné une possible réconciliation pour les anciens coéquipiers, mais le reste de ses pairs n’a pas encore été trouvé.

“J’ai un rôle à jouer”, a proposé Rivers. «Je pense juste que nous avons remporté un titre avec Ray et nous devons nous en remettre.»

Après que l’un de leurs rivaux de longue date a subi une mort accidentelle prématurée, les Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, luminaire de nombreux joueurs de la ligue – y compris l’ancien centre de l’ère Banner 17, Kendrick Perkins – ont exprimé publiquement leur désir de surmonter les litiges insignifiants.

Il reste à voir si cela pourrait devenir une opportunité de mettre fin à ce conflit, et pourrait être la dernière bonne occasion de le faire depuis un certain temps, avec l’avenir du Hall of Fame de Pierce incertain et son nombre déjà dans les chevrons.

Il semble peu probable qu’Allen obtienne le même signe de tête de la part des Celtics, du moins sans que cette plaie ne guérisse d’abord.

.