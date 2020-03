Dolan, propriétaire de Knicks and Rangers, avec coronavirus

James Dolan, propriétaire des New York Knicks (NBA) et des Rangers (NHL) Il a donné positif pour la contagion du coronavirus, selon les informations officielles proposées par l’équipe. Dolan Il est également PDG de Madison Square Garden Company.

29/03/2020 à 08:23

CEST

Les Knicks ont annoncé le diagnostic de Dolan samedi soir, sans plus de détails sur le moment où il a été examiné ou diagnostiqué. Le manager de 64 ans est le premier propriétaire de sport professionnel aux États-Unis connu pour avoir testé positif pour Covid-19.

Dans un communiqué, l’équipe indique que “le président-directeur général de Madison Square Garden Company, Jim Dolantestés positifs pour le coronavirus. “Il ajoute que “il s’est auto-isolé et présente peu ou pas de symptômes. Il continue de surveiller les opérations commerciales en toute normalité. “

New York a été le plus grand point d’accès à la pandémie de coronavirus aux États-Unis. Des cas de coronavirus ont été signalés dans les 50 États de l’Union, mais New York compte le plus grand nombre de personnes infectées avec plus de 52 000 tests positifs et plus de 700 décès.

Quelque 7 300 personnes se trouvaient dans les hôpitaux de New York ce samedi, dont environ 1 800 en soins intensifs. Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, qui peuvent inclure une forte fièvre et une toux sèche, mais aussi des cas plus légers de pneumonie, qui nécessitent parfois une hospitalisation.

.