Dominique au 8e rang de tous les temps; Brown sauve la mise

À cette date, l’ancien grand homme des Boston Celtics, Dominique Wilkins, est passé à la huitième place de la liste des scores, après avoir inscrit 19 points dans une victoire de 126-115 sur la route contre le Miami Heat, le plaçant à 25207 points au total.

C’est également la date à laquelle Boston a re-signé le gardien Kelvin Upshaw pour un contrat de fin de saison en 1989 après avoir terminé une paire de contrats de 10 jours remplaçant le garde Jim Paxson, avec un poignet blessé.

Upshaw avait en moyenne 8,0 points et 5,1 passes décisives en huit matchs avec ces contrats de 10 jours avec l’équipe.

“Nous sommes très satisfaits de ses performances à ce jour … Il a travaillé très dur et a répondu à nos attentes”, a déclaré à l’époque Jan Volk, directeur général des Celtics via UPI. “Son travail acharné et sa détermination l’ont vraiment montré.”

L’ancien meneur de jeu de Chris Chris Corchiani est également né ce jour-là en 1968, un produit de NC State.

Le gardien floridien serait repêché 36e au total lors du repêchage de la NBA en 1991 par le Orlando Magic et jouerait pour plusieurs équipes avant de signer avec les Celtics lors de la saison 1993-94 de la NBA.

Il obtiendrait en moyenne 2,3 points et 1,7 passes décisives au cours de sa seule saison avec la franchise.

C’est aussi la date de trois victoires pour Boston depuis la saison de leur dernier championnat en 2007-08.

Le premier du trio a été une éruption de 112-92 en 2008 des Charlotte Hornets au Garden, marquant une séquence de cinq victoires consécutives pour leurs adversaires.

Paul Pierce a mené les Celtics avec 27 points, 6 rebonds et 9 passes décisives, et Kevin Garnett a ajouté 21 points et 13 planches. Le meneur Rajon Rondo a contribué 17 points sur un tir de 8 sur 10.

Le deuxième était une victoire de 94-82 contre l’Utah Jazz – également à domicile – en 2012.

Boston est entré dans une égalité avec les 76ers de Philadelphie pour mener la division Atlantique avec la victoire, et Garnett a mené l’équipe avec 23 points et 10 planches.

Pierce a ajouté 20 points et 6 rebonds, et le grand homme Brandon Bass a contribué 19 points.

La victoire finale à cette date pour les Celtics a de nouveau été une victoire étroite de 97-94 sur le Jazz, cette fois en 2018.

Un coup de poing tardif de 3 points par le tireur Jaylen Brown a donné à Boston la victoire et un parfait voyage sur la côte ouest.

Avec le meneur Kyrie Irving absent pour la saison avec une blessure au genou, le mouvement des jeunes a commencé à s’intensifier, le produit de Cal-Berkeley menant l’équipe avec 21 points et 5 planches.

Swingman Jayson Tatum a également ajouté 16 points.

