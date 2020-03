Donatas Motiejunas parle de son odyssée avec le coronavirus

L’expansion mondiale de la pandémie de coronavirus Il a généré des situations curieuses chez de nombreux athlètes et certains d’entre eux développent leur carrière professionnelle dans CBA Chine. Tel est le cas du lituanien Donatas Motiejunas. A 29 ans, l’attaquant de puissance qui a développé une bonne carrière dans le NBA Avec Houston Rockets, il explique à la première personne à Hoopshype l’odyssée dans laquelle il est plongé depuis plus d’un mois, essayant de s’échapper du coronavirus et traversant plusieurs quarantaines, ainsi que la difficulté de rester en bonne forme physique dans la situation de arrêt dans lequel le basket-ball est embourbé.

“En Chine, ils ont pris le virus très au sérieux dès le début, ils ont pris des mesures restrictives et ont clairement indiqué qu’il était très dangereux. J’étais en vacances sur une île et l’équipe m’a dit de retourner à Shanghai et si je le voulais, je pouvais partir. J’ai fait une valise. Je suis allé rapidement à l’aéroport. Il y avait des situations de panique, les gens ont essayé de s’échapper et il y avait beaucoup de nervosité. Quand je suis arrivé en Lituanie, j’étais en quarantaine, je suis devenu très paranoïaque en matière d’hygiène et j’ai dit à tous mes compatriotes que si le coronavirus venait à En Europe, nous allions avoir beaucoup de problèmes. Je pense que ni les États-Unis ni l’Europe n’ont pris la pandémie au sérieux “, a déclaré le Lituanien.

Maintenant, Donatas a fait le chemin inverse, fuyant l’épidémie de coronavirus qui progresse rapidement en Europe pour retourner en Chine, où l’ABC pourrait reprendre en avril. “Je suis rentré le 16 mars et j’ai l’impression que Shanghai a repris vie. Vous voyez les fruits d’avoir tant combattu contre le coronavirus. Je suis très heureux d’être revenu, j’ai l’impression que c’est en Chine où il y a le moins de danger en ce moment. Le lendemain du retour Moi, la Lituanie, j’ai fermé les frontières, alors j’ai pris une bonne décision “, a-t-il déclaré. “J’ai essayé de tirer le meilleur parti du temps pendant les quarantaines pour m’entraîner à la maison avec des exercices que l’entraîneur physique nous a envoyés”, a-t-il déclaré. Donatas Motiejunas.

