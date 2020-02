Doncic brille avant la grande date des Stars

L’équipe américaine a battu le reste du monde au Défi Rising Stars (151-131), qui a ouvert le week-end du «All-Star» à Chicago, un duel dans lequel la base slovène Luka Doncic ébloui dans le combiné international, avec triple du milieu de terrain inclus, et dans lequel l’attaquant américain Ponts de Miles Il a été désigné «MVP».

Le match était en faveur de l’équipe nord-américaine après un excellent troisième quart-temps (44-24), mais le résultat a été le moins élevé d’une journée au cours de laquelle toutes les personnes présentes au United Center ont pu voir Doncic plus tripler.

La base de Dallas Mavericks, qui sera présent dimanche dans le match de ‘All-Star’Il a marqué 4 de ses 9 tentatives de trois tirs, l’un d’eux au milieu du terrain et a tenu tout au long du pavillon, y compris un Apportez jeune Cela montrait sa surprise. Il termine ainsi avec 16 points et 5 passes décisives en 24 minutes de participation.

La base des Hawks d’Atlanta, qui sera également dans le match des étoiles de l’équipe Giannis Antetokounmpo, a contribué à la victoire américaine avec 18 points, 7 passes décisives et 4 rebonds, bien que le principal protagoniste de son équipe ait été Ponts. L’attaquant des Hornets a obtenu 20 points -13 d’entre eux au troisième trimestre-, 5 rebonds et 5 passes décisives qui l’ont fait “MVP” de la compétition.

Le choc a également laissé la réunion de la puissance avant de la Nouvelle-Orléans Pélicans Zion Williamson (14 points, 2 rebonds et 1 passe décisive) et la base des Memphis Grizzlies Ha Morant (10 buts, 6 passes décisives et 5 rebonds), qui ont partagé l’équipe AAU pendant leurs années de lycée.

Le tout en une nuit au cours de laquelle la NBA a rendu hommage à deux de ses personnalités récemment décédées: l’ex-commissaire David Stern et ancien joueur Kobe Bryant des Lakers de Los Angeles. Pau Gasol et Sue Bird Ils étaient chargés de prononcer quelques mots pour leur rendre hommage.

“Le basket est un jeu mondial grâce aux chiffres de David Stern et Kobe Bryant. Je suis fier d’avoir travaillé avec eux. Je suis heureux de vous appeler amis. Le «All-Star Weekend» est un lieu de fête et de plaisir. Tous deux avaient voulu tous participé, qui ont du plaisir et nous apprécions chaque instant de ce week-end « , at-il dit Gasol.

