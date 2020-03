Doncic, Carter … les stars de la dernière journée de la NBA

Hier, le dernier match de la NBA a été joué avant la fermeture de la ligue en raison du coronavirus (il faut se rappeler qu’hier le positif de Rudy Gobert a été confirmé, ce qui a provoqué la suspension automatique du Utah Jazz-Oklahoma City Thunder, puis des New Orleans Hornets -Sacramento Kings.

Ainsi, quatre matchs ont été joués avec une mention spéciale pour les Knick-Hawks, un duel sans conséquence qui s’est terminé par une victoire avec les New Yorkais mais dans lequel on a pu voir les dernières minutes de Vince Carter sur un terrain de basket (si la ligue ne reprend pas). Conscient de cela, le jeu s’est terminé avec style, avec une marque triplazo de la maison et applaudi par le public qui est allé à la State Farm Arena.

Dans le match le plus intéressant de la matinée, les Dallas Mavericks ont triomphé des Denver Nuggets 113-97 avec 31 points et 17 rebonds d’un Boban Marjanovic déchaîné et 28 points et 9 passes décisives de Luka Doncic. Dans les Nuggets, le meilleur était Jamal Murray avec 25 unités.

Les Sixers ont battu les Pistons 124-106 avec 30 points de Joel Embiid et 20 d’Al Alford, et les Hornets ont surpris le Heat à domicile 109-98 avec 30 points de Devonte Graham. Willy Hernangómez n’a pas joué par décision technique.

Nous verrons quand nous pourrons revoir un match de la NBA. Pour l’instant, attendez.

