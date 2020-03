Doncic, cinquième joueur de l’histoire de la NBA à atteindre un “impossible”

Luka Doncic continuez d’inscrire votre histoire dans le NBA Avec des lettres d’or et après avoir signé le triple-double numéro 22 dans sa carrière professionnelle contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, il a battu plusieurs records. Celui qui a le plus transcendé a été de battre Jason Kidd en tant que joueur de Dallas Mavericks avec plus de triples doubles, mais il y a un autre fait si cela convient plus spectaculairement. Le Slovène devient le cinquième joueur de l’histoire à signer dix triples doubles avec 30 points en une saison, ce qu’ils n’avaient fait que Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden et Russell Westbrook.

Luka Doncic devient le 5e joueur de @NBAHistory à marquer dix triples doubles en 30 points en une saison, rejoignant Oscar Robertson, Michael Jordan, James Harden et Russell Westbrook. @EliasSports pic.twitter.com/jwGcz5q385

– NBA.com/Stats (@nbastats) 5 mars 2020

.