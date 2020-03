Doncic et Dallas donnent un demi-million de dollars pour lutter contre la co

The Dallas Mavericks a annoncé ce vendredi que son propriétaire, Mark Cubanet les joueurs Luka Doncic et Dwight Powell ils ont rejoint la fondation qui donne à l’équipe texane son nom donner un demi-million de dollars à un hôpital de la ville, face à la crise provoquée par l’expansion du coronavirus.

21/03/2020

“Il n’y a pas assez grâce aux services médicaux pour aider leurs patients au-dessus d’eux. Je remercie Luka et Dwight pour ce syndicat qui soutient les travailleurs de la santé. ils font tout ce qu’ils peuvent pour la santé de notre communauté », explique Mark Cuban.

Dans la déclaration sur le site Web de la franchise Texas, UT Southwestern Center a remercié l’équipe pour leur donn. “Nous sommes très reconnaissants aux Mavericks et surtout à Mark, Dwight et Luka pour leur incroyable générosité qui ira à la garderie des enfants des médecins qui sont en première ligne, qui ne s’arrêtent pas en réponse à Covid-19.”

De la même manière, Doncic est ravi de pouvoir aider les toilettes de Dallas dans la crise des coronavirus cela devient de plus en plus visible aux États-Unis, avec la NBA suspendue il y a une semaine. “Merci à toutes nos incroyables toilettes. Elles se sacrifient pour prendre soin des autres et c’est un honneur de pouvoir aider”, a-t-il déclaré.

