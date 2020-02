Doncic et les Mavs passent devant les Juancho Wolves

Victoire de Dallas Mavericks avant Minnesota Timberwolves par 139-123 dans un duel dans lequel les Texans étaient toujours en avance sur le tableau de bord. Ils sont revenus Luka Doncic et Kristaps Porzingis et son équipe l’a remercié.

Le joueur slovène a terminé le match avec 20 points, 9 rebonds et 7 passes décisives et le letton avec 15 unités et 9 captures. Le meilleur buteur des Mavs a été Tim Hardaway Jr. avec 23 points. Seth Curry a contribué 19 unités et Delon Wright a fourni 16 unités de la banque. Chez les Wolves, le meilleur était D’Angelo Russell, qui est allé à 29 points. Malik Beasley a contribué 21 unités et Juancho Hernangómez contribué 8 points et 4 rebonds et 25 minutes de jeu.

Jeu de 20 points numéro 4️⃣2️⃣ de la saison pour Luka ce soir! @ Luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/HjymOlbskK

– Dallas Mavericks (@dallasmavs) 25 février 2020

Cette victoire laisse Dallas Mavericks septième de la Conférence Ouest avec 35 victoires et 23 défaites. Ils sont à mi-chemin de l’Oklahoma City Thunder, 1,5 de l’Utah Jazz, 2,5 des Houston Rockets, 3,5 des Los Angeles Clippers et 4,5 des Denver Nuggets. Autrement dit, ils sont dans la lutte pour les postes d’honneur de la Conférence. Excellente saison pour certains Mav qui devront voir ce qu’ils sont capables de faire en séries éliminatoires.

Les Timberwolves du Minnesota, quant à eux, sont enfoncés au bas de la table de la Conférence de l’Ouest. Ils ont perdu les cinq derniers matchs auxquels ils ont joué et sont la troisième pire équipe de la NBA en ce moment, juste devant les Cavaliers de Cleveland et les Golden State Warriors.

