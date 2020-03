Doncic et Porzingis mènent les Mavs contre les Pélicans

Victoire de Dallas Mavericks avant Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 127-123 dans un duel des plus excitants qui a été décidé dans l’extension. Quatre points consécutifs de Seth Curry ont permis aux Mavs de gagner trois points en l’absence de 10 secondes pour la fin du temps réglementaire, mais Nicolo Melli a égalé le match avec un triple à 8 secondes de la fin. Kristaps Porzingis Il avait le panier gagnant, mais a échoué et le duel est allé en prolongation, où les Mavs étaient supérieurs et ont réussi du côté de l’effectif.

Luka Doncic a de nouveau signé un match avec les numéros MVP de la saison: 30 points, 17 rebonds et 10 passes décisives. Le meilleur buteur a été Porzingis avec 34 points. Le Letton a également capturé 12 rebonds. De la banque, Curry a fourni 21 unités. Tim Hardaway est parti jusqu’à 18 ans. Chez les Pélicans, qui n’ont pas fini de rattraper une bonne manche, le meilleur était Brandon Ingram avec 27 points. Lonzo Ball a mis fin au duel avec 25 unités et Zion Williamson est parti jusqu’à 21.

Luka Dončić et Kristaps Porzingis sont juste devenus la quatrième paire de coéquipiers #Mavericks à enregistrer plus de 30 points et 10+ rebonds dans le même match.

2020: Dončić & Porzingis

2008: Dirk Nowitzki et Josh Howard

2002: Dirk Nowitzki et Michael Finley

1996: George McCloud et Jason Kidd pic.twitter.com/SuJs5HHGBD

– Mavs PR (@MavsPR) 5 mars 2020

Cette victoire laisse le septième Mavs de la Conférence Ouest à mi-chemin d’Oklahoma City Thunder et de deux matchs de l’Utah Jazz. Les Pélicans, quant à eux, ont perdu les trois derniers matchs auxquels ils ont joué et sont à cinq matchs des positions éliminatoires.

.