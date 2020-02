Doncic sera en phase de qualification pour les Jeux Olympiques

Luka Doncic Il est devenu une star de la NBA en seulement une saison et demie, bien que vous puissiez dire cela même en moins de temps. L’étoile du Dallas Mavericks Il s’est imposé parmi les meilleurs, mais n’a pas oublié d’où il vient. L’escorte a avoué dans un environnement local de son pays d’origine qui sera présent dans la phase de qualification de Slovénie pour entrer dans les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, de sorte qu’une nation entière semble soulagée.

Gagner l’Eurobasket 2017 ne vous a pas assuré du billet pour le tournoi qui se tiendra cet été et Doncic était clair dans les déclarations recueillies par le journaliste Donatas Urbonas. “Je vais jouer, c’est sûr”, a-t-il déclaré avec conviction. Malgré tout, sa présence n’assure rien, il devra donc vaincre deux adversaires coriaces comme la Lituanie et la Pologne. A priori, la Slovénie est clairement un favori pour prendre le classement et la présence de l’ancien joueur du Real Madrid donne un air de positivisme.

Il convient de noter que Goran Dragic sera l’une des absences les plus notables, puisqu’il a décidé de se retirer de l’équipe nationale juste après avoir remporté l’Eurobasket. Par conséquent, l’équipe a plus que jamais besoin de la recrue de l’année NBA de l’année dernière. La première attaque de la Slovénie sera contre l’Angola le 24 juin, une grande partie de la présence de Doncic dans ces matchs dépendra donc beaucoup de ce que les Mavericks feront en séries éliminatoires, car s’ils vont loin, la star pourrait être considérée comme très Sérieusement votre décision.

Beaucoup de joueurs parient même pour manquer le rendez-vous occasionnel d’être complet la saison prochaine avec leur franchise respective, qui, après tout, est ce qui paie le salaire. Malgré cela, Luka est clair que son rôle est essentiel et sa jeunesse peut être une arme en sa faveur pour avoir suffisamment de capacités physiques pour relever ce défi.

