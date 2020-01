Doncic, titre dans son premier All Star

Le vote populaire final pour élire les cinq titulaires des conférences occidentale et orientale respectives qui participera à la 69e édition de la NBA All-Star Party n’a laissé aucune nouvelle ni surprise avec l’élection de l’attaquant LeBron James et de l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo comme capitaines.

James, la superstar des Lakers de Los Angeles, a été le plus voté dans la Conférence de l’Ouest et dans toute la ligue, ce qui le laisse pour la deuxième année consécutive comme capitaine, Antetokounmpo, des Milwaukee Bucks, a terminé en tête de la Conférence de l’Est Il réitère également la responsabilité de former l’équipe.

Les deux en tant que capitaines, seront chargés de choisir parmi les huit joueurs partants les coéquipiers qui vont avoir dans l’équipe que le 16 février prochain, au United Center de Chicago, ils disputeront le match des sommets de la NBA.

James et Antetokounmpo peuvent choisir l’un des huit titulaires restants, quelle que soit la désignation de la conférence, et 14 réservations (sept de chaque conférence) choisies par les 30 entraîneurs des équipes qui composent la ligue.

Les résultats du vote ont été dévoilés jeudi soir via la chaîne de télévision TNT.

Alors que les grandes attractions et nouveautés sont les bases, le Slovène Luka Doncic, des Dallas Mavericks, et Trae Young, des Atlanta Hawks, qui en est à sa deuxième année dans la NBA Ils ont déjà fait le mérite dans le domaine et suscité l’intérêt des fans pour entrer dans le monde des stars.

Avec James, les cinq titulaires laissés par le vote populaire comprennent son coéquipier, l’attaquant de puissance Anthony Davis, en plus de l’attaquant Kawhi Leonard, de l’équipe voisine des Los Angeles Clippers, vainqueur du prix du joueur le plus utile (MVP) de la dernière finale de la NBA à Doncic (recrue de l’année 2019) et à l’escorte des Houston Rockets, James Harden, le meilleur joueur de la ligue.

Alors qu’Antetokounmpo est accompagné comme titres de la Conférence de l’Est, les Camerounais, le centenaire Joel Embiid, des Sixers de Philadelphie et l’attaquant de puissance Pascal Siakam, le nouveau franchisé des Raptors de Toronto, actuel champion de la ligue.

En plus d’être Young, la grande figure des Hawks et l’un des meilleurs encestadores de la ligue, avec la base Kemba Walker, qui joue sa première saison avec les Boston Celtics.

Siakam et Young seront à leur première All-Star Party et partants, comme le fait Doncic lors de la Conférence de l’Ouest.

Les fans ont contribué à 50% des votes pour déterminer les titres, tandis que les joueurs et les journalistes couvrant la NBA ont donné 25% chacun.

James a reçu 6 275 459 votes des fans et Antetokounmpo 5 902 286 votes, ce qui les a laissés à la tête de chaque Conférence.

Mais Doncic, 20 ans, était le deuxième joueur préféré des fans en recevant 6 111 735 votes de ses fans, avec un avantage épouvantable de 2 829 969, que Young a obtenu, comme chefs de file dans les groupes de base et d’escorte respectifs.

Doncic, ancien joueur du Real Madrid et Young ont terminé 1-2 lors du vote de la recrue de l’année la saison dernière et cette saison, ils sont les deux seuls joueurs de la ligue à se qualifier parmi les cinq premiers en points et passes décisives.

Tous deux ont également été échangés l’un contre l’autre le même soir du tirage au sort et à partir de ce moment, ils ont été liés pendant toute la durée de leur carrière professionnelle.

Après le vote pour le Rookie of the Year, ils partagent désormais également le jalon de jouer leur premier All-Star Game ensemble et pourraient même se retrouver dans la même équipe lorsqu’ils sautent sur le mythique court United Center.

Un autre vainqueur du vote a été Siakam, qui poursuit son ascension fulgurante et la consolidation du joueur vedette de la NBA.

Le coéquipier des Espagnols, le centre Marc Gasol, et l’attaquant de puissance Serge Ibaka, vainqueur du prix du meilleur joueur amélioré la saison dernière, ont aidé les Raptors à remporter leur premier trophée Larry O’Brien. Champions de la NBA avec Leonard.

Lorsque Leonard est parti pour les Clippers par le biais d’une agence libre, Siakam a assumé le rôle d’option numéro 1 des Raptors et a montré qu’il était de plus en plus prêt à assumer cette responsabilité.

Les réservations seront annoncées jeudi prochain, également via le réseau de télévision TNT.

Escorte Jimmy Butler et pivot Bam Adebayo (Miami), escorte Bradley Beal (Washington), base australienne Ben Simmons (Philadelphie), escorte Jaylen Brown et attaquant Jayson Tatum (Boston), attaquant lituanien Domantas Sabonis (Indiana) et la base Kyle Lowry (Toronto) en tête de liste des réserves potentielles pour la Conférence de l’Est.

Au sein de la Conférence Ouest, les favoris de la liste des réservations sont le centre serbe Nikola Jokic (Denver), la base Damian Lillard (Portland), la base Chris Paul (Oklahoma City), l’attaquant Paul George (Los Angeles Clippers), l’escorte Russell Westbrook (Houston), en plus du centre français Rudy Gobert et l’escorte Donovan Mitchell (Utah)

