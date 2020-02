Donovan a tenu «tout le monde responsable» a mené au succès cette saison

La philosophie du coaching de Billy Donovan a toujours été bâtie sur les relations.

C’était comme ça quand il était dans les rangs collégiaux en Floride, et c’est ainsi depuis qu’il a pris le pouvoir à Oklahoma City en 2015. À l’époque, il a déclaré au journaliste de Thunder Nick Gallo que «la partie la plus importante pour moi est que je je veux développer une relation avec eux (les joueurs) »et que« ce n’est pas vraiment ma voix. Qu’est-ce que je peux faire pour les aider? “

Sa mentalité de joueur d’abord lui a valu la distinction d’être un entraîneur de joueur, ce dont Dennis Schroder a discuté lors de son interview de sortie en avril dernier.

Comme l’a noté Joe Mussatto de l’Oklahoman, Schroder a déclaré qu’il pensait que l’efficacité d’être un “entraîneur de joueur” pouvait aller dans les deux sens, mais a déclaré que Donovan et lui avaient eu de “bonnes conversations” et “n’avaient jamais eu de problèmes”.

De retour à l’entraînement aujourd’hui pour la première fois depuis la pause des étoiles, Schroder a été interrogé sur le travail que Donovan a fait cette saison et a déclaré à Erik Horne de The Athletic que son entraîneur-chef “avait pris conseil” des joueurs après l’année dernière et gardait ” chacun est responsable ».

«Billy, il l’a fait la saison dernière. Vous savez, nous parlions, prenions conseil auprès des joueurs. Rester sur nous quand quelque chose doit être dit. Tient tout le monde responsable de sorte que c’est une grande différence par rapport à l’année dernière, alors oui, cela porte ses fruits en ce moment. “

Schroder n’a fourni aucune indication quant à la personne qui n’aurait peut-être pas été tenue responsable au cours des années passées. Lors de la séance de questions-réponses avec les médias, Schroder a également évoqué le fait qu’il y avait une «ambiance différente» dans les vestiaires cette saison.

Le succès inattendu d’Oklahoma City a Donovan dans la conversation pour l’entraîneur de l’année.

Le Thunder est l’une des plus grandes surprises de la NBA. Prévus pour gagner seulement 31,5 matchs, ils en ont déjà remporté 33 alors que OKC se prépare à entamer le dernier tiers de la saison.

Actuellement à égalité au sixième rang de la Conférence de l’Ouest, Oklahoma City aura la chance de rattraper son retard en accueillant les Nuggets de Denver, deuxième tête de série, vendredi soir.

.