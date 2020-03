Donovan Mitchell a Covid-19 mais aucun symptôme, ce qui montre pourquoi vous devez mettre en quarantaine

Le 12 mars, Donovan Mitchell, gardien de l’Utah Jazz, a été testé positif pour le coronavirus, un jour après que son coéquipier, Rudy Gobert, a été testé positif et a déclenché la suspension de la saison 2019-2020 NBA.

Mitchell, un homme de 23 ans, n’a toujours présenté aucun symptôme du virus. Il est allé sur Good Morning America avec Robin Roberts lundi matin a confirmé qu’il se remettait bien.

“Je vais bien”, a déclaré Mitchell. “Ca va bien. Juste isolément. Vous avez une configuration unique. Mais oui, pas de fièvre, pas de symptômes en ce moment. J’ai la chance de pouvoir aller bien … Pour l’instant, le plus important est que je reste isolé et que je reste seul. “

Cela devrait être un rappel à tout le monde de rester à la maison. Ce n’est pas parce que vous ne vous sentez pas malade que vous n’êtes pas porteur du virus qui peut rendre les autres malades. Même quelqu’un d’aussi en forme et en bonne santé que Mitchell a été infecté par le coronavirus.

“Je suis asymptomatique”, a déclaré Michell. “Je n’ai aucun symptôme. Je pourrais marcher dans la rue s’il n’était pas de notoriété publique que j’étais malade, vous ne le sauriez pas. Je pense que c’est la partie la plus effrayante de ce virus. Vous pouvez avoir l’air bien, être bien, mais vous ne savez jamais à qui vous pouvez parler, à qui ils pourraient rentrer. »

Mitchell était honnête au sujet de ses pensées sur Gobert



Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les joueurs de Jazz ont déclaré que Gobert avait été “imprudent dans le vestiaire en touchant d’autres joueurs et leurs effets personnels”. Lorsqu’on lui a demandé s’il était en contact avec son coéquipier, Mitchell a été franc.

«Pour être honnête avec toi, Robin, il a fallu du temps pour se rafraîchir. J’ai lu ce qu’il a dit et j’ai entendu ce qu’il a dit. Je suis content qu’il aille bien. Je suis content de bien me porter. Je suis vraiment très heureux d’être honnête, Robin, que je déteste dire que nous sommes deux, mais au moins ce n’était pas toute la fête. À la fin de la journée, ni lui ni moi n’avons d’enfants à la maison. Je sais que j’ai des coéquipiers et du personnel qui ont des enfants à la maison. Je suis content que nous ayons pu le contenir autant que possible.

Gobert a été nommé «Patient Zero» de la NBA en tant que premier joueur à s’être montré positif, bien que nous ne soyons pas certains qu’il ait été le premier à l’obtenir. Les gardes de Mitchell et de Detroit Pistons Christian Wood ont également été testés positifs, tandis que des centaines d’autres joueurs n’ont pas été testés. Ce que Gobert a fait que les autres n’ont pas fait, c’est de faire la lumière sur le virus en touchant les micros des journalistes pendant une période où les médias étaient tenus de se tenir à six pieds des joueurs.

Gobert s’est excusé, déclarant sur Instagram: «La première chose et la plus importante est que je voudrais m’excuser publiquement auprès des personnes que j’ai pu mettre en danger. À l’époque, je ne savais même pas que j’étais infecté. J’étais insouciant et ne fais aucune excuse. J’espère que mon histoire sert d’avertissement et amène tout le monde à prendre cela au sérieux. »

Veuillez utiliser les mots de Mitchell comme avertissement

Quarantaine. Rester à l’intérieur. Mitchell ne savait pas qu’il était malade et vous ne le savez peut-être pas non plus. Il y en a beaucoup plus dans la situation de Mitchell qui ne sont pas des célébrités qui ont été testées. En plus de vous mettre en danger, vous exposeriez également les autres.

Le virus ne cessera de se propager que si nous nous engageons tous à rester à l’écart des espaces publics surpeuplés.