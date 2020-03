Donovan Mitchell apprécie le soutien et revendique la responsabilité sociale

Donovan Mitchell Il a partagé un message émotionnel sur son profil Instagram après la nouvelle de son positif par coronavirus. Le joueur du Utah Jazz Il a appelé l’ensemble de la société à prendre cette épidémie au sérieux et espère que les gens continueront à s’instruire et à réaliser la nécessité d’être responsables de notre propre santé et de celle des autres. Il a remercié le soutien reçu de ses collègues et fans, tout en remerciant les entités de l’Oklahoma pour le traitement qu’ils lui ont donné.

Donovan Mitchell, sur Instagram, remercie les gens qui ont tendu la main depuis la nouvelle de son test positif pour COVID-19. »Espérons que les gens pourront continuer à se renseigner et à se rendre compte qu’ils doivent se comporter de manière responsable à la fois pour leur propre santé et le bien-être de ceux autour d’eux .. ”pic.twitter.com/78n6HBk78v

– Malika Andrews (@malika_andrews) 12 mars 2020

.