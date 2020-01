Donovan Mitchell contre Rudy Gobert: qui est le meilleur joueur de l’Utah Jazz?

Depuis que le rideau s’est fermé sur le partenariat de Karl Malone et John Stockton il y a près de deux décennies, l’Utah Jazz n’a envoyé que cinq joueurs au match des étoiles: Andrei Kirilenko (2004), Mehmet Okur (2007), Carlos Boozer (2007, 2008) , Deron Williams (2010, 2011) et Gordon Hayward (2017).

Cette année, l’Utah a Donovan Mitchell et Rudy Gobert, deux candidats solides avec des qualités uniques qu’aucun de ces All-Stars susmentionnés n’a jamais eu. Les deux méritent une deuxième place, un rouleau compresseur 28-12 qui a remporté 10 de suite et qui a mené la NBA au classement net pendant un mois. Il y a facilement un monde où les deux se qualifient, mais le champ est bondé, avec des cas solides à faire pour plusieurs espoirs non-lock tels que Karl-Anthony Towns, Chris Paul, Devin Booker, Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Brandon Ingram et un en couple d’autres.

Pour les besoins de la conversation, nous fonctionnerons en supposant que les entraîneurs ne voteront qu’un seul joueur de jazz. Et pour des raisons qui vont au-delà de la frivolité au niveau de la surface impliquée par ce genre d’exercice de réflexion, j’ai passé trop de temps à me demander qui ce sera. Les questions suivantes ne s’appliquent pas nécessairement au choix de la valeur d’action d’une demi-saison All-Star, mais permettent d’explorer des questions plus importantes sur la route vers une réponse: qui est le plus essentiel à l’identité de l’Utah? Qui relève leur plafond? Qui stabilise leur sol? Qui est le meilleur?

Avant de m’asseoir pour faire des recherches sur cette pièce, ma réponse à la plupart de ces questions était partagée, avec une légère inclinaison vers Mitchell. Notez que jusqu’à un parti pris offensif, les jeunes et lui occupant un rôle plus difficile à remplacer, mais après avoir fouillé les chiffres, regardé un tas de jeux de jazz et parlé à quelques personnes de l’équipe, analysant un avantage dans un sens ou un autre est rapidement devenu impossible.

Commençons par jeter un coup d’œil à Gobert, un joueur de 27 ans en bonne voie pour remporter son troisième titre de joueur défensif de l’année et une quatrième place consécutive à la première place en véritable plus-moins défensif. Une domination irréprochable sur la moitié des biens de son équipe n’est pas la seule raison pour laquelle Gobert se démarque de ses pairs. Le gars l’amène à l’autre bout, tous les soirs, sachant qu’il n’y aura pas plus de trois ou quatre jeux appelés pour qu’il marque. Son taux d’utilisation n’a jamais atteint 17,5%. Cette année, c’est 16,6, sous Ivika Zubac, Bismack Biyombo, Mason Plumlee et, de toutes les personnes, Al Horford.

Et quand son numéro est appelé, c’est généralement de la tromperie, avec lui coupant un écran arrière, les mains levées pour un dunk facile.

L’effort de Gobert est critique car il se trouve également être au cœur de tout ce que le Jazz veut faire avec le ballon. Ils mènent la ligue dans les possessions terminées par un handballeur pick-and-roll parce que Gobert est le meilleur passeur d’écran de la ligue, et capable non seulement d’aspirer les défenseurs d’aide depuis les coins mais aussi d’occuper l’attention de son propre homme.

Il s’agit de sa troisième saison consécutive en tête de la ligue pour les passes décisives, tout en enregistrant une moyenne de deux de plus que l’an dernier. Qu’il danse avec Mitchell, Joe Ingles, Bojan Bogdanovic ou même un nouveau venu comme Jordan Clarkson, lorsque le gardien de ballon et Gobert lisent la même feuille de musique, très peu de défenseurs peuvent faire pour l’arrêter.

Sans lui, le Jazz devrait tout changer dans leur façon de jouer, des transferts de dribble soigneusement tracés à leur approche prudemment tendue vers les arrêts. (La défense de l’Utah est la première en pourcentage de buts sur le terrain, ce qui signifie essentiellement qu’ils font un meilleur travail que quiconque pour forcer les adversaires à prendre des tirs qu’ils ne veulent pas prendre.) Il semble plus fort cette année, engagé dans son rôle avec un admirable discipline qui donne au Jazz un seuil qu’ils ne peuvent pas descendre en dessous lorsqu’il est sur le terrain.

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas plusieurs petits inconvénients qui s’accumulent de façon malheureuse pendant les séries éliminatoires. Tous ces rouleaux durs qui empêchent son homme de vendre pour arrêter le ballon stagnent contre des équipes qui sont heureuses de changer d’écran. Gobert ne publie pas — Aron Baynes en moyenne deux fois plus par match — car il n’est pas gracieux de le faire. Les revirements sont courants, en particulier contre les petits défenseurs qui interviennent sans crainte.

Gobert a mené la ligue en pourcentage de buts marqués l’an dernier et il réalise actuellement 67,6% de ses 8,6 tirs par match – quelque chose qui n’a jamais été fait (division non Wilt Chamberlain) – mais il ne peut pas marquer efficacement sans aide et est un handicap dribbler le ballon avec son visage vers le panier à 20 pieds de la jante. Ça fait mal. La création d’espace est synonyme d’attaque efficace dans une série éliminatoire, et pour toute l’activité de Gobert – comment il filtre, coupe au bon moment et chasse chaque tir manqué – il ne peut toujours pas faire payer les défenseurs qui l’ignorent avec un cavalier fiable . De cette façon, il n’est pas Nikola Jokic, Joel Embiid ou Towns.

Défensivement, il est toujours vulnérable dans l’espace, ce qui oblige le Jazz à le replonger dans la peinture contre les pick-and-rolls, quelle que soit la létalité du pull-up opposé du porteur du ballon. Cela diminue sa flexibilité dans certains affrontements, mais ce n’est pas assez puissant pour disqualifier l’Utah de la lutte pour le titre ou quelque chose comme ça.

Il est plus facile d’apprécier la beauté de Gobert si vous regardez beaucoup de basket-ball Utah Jazz. Sinon, il est facile de passer sous silence ses forces et d’examiner ses faiblesses. Il y a quelque chose de désuet dans le jeu de Gobert, qui est dans le moule d’une classe entière de centres qui l’ont précédé. Mais en ce moment, il est l’itération A +. Si vous allez avoir un gros qui court, jette des écrans, protège le panier, saisit 15 rebonds par nuit et ne peut pas tirer mais ne souhaite pas ou ne prétend pas qu’il le peut, il n’y a pas de meilleure option.

Pour contrer l’impact subtil et constant de Gobert, Mitchell, un luxe à la piscine à débordement à l’intérieur d’une cave à vin pour une équipe qui a déjà suffisamment de tireurs et de meneurs de jeu pour fabriquer une attaque solide pendant 3,5 trimestres. Mitchell enveloppe le Jazz de son propre panache à chaque fois qu’il est au sol, mais lorsque leur système cale en temps de crise, il affirme sa plus grande valeur (seuls Zach LaVine et Chris Paul ont pris plus de photos d’embrayage toute la saison) et devient le privilège créateur de plans Utah a besoin s’il veut tout gagner.

Les 24,2 points de Mitchell par match sont attachés à l’éclat d’une étoile qui ne peut pas être réduit et est presque impossible à remplacer. Il met une pression constante sur l’adversaire, que ce soit avec les 8,8 tirs au but qu’il obtient en conduisant le ballon (troisième plus cette saison) ou en tirant sur les défenseurs qui doivent respecter cette première étape. Son pourcentage de buts sur le terrain efficace de 51,5 sur les tirs off-the-dribble est près du sommet de la ligue.

Chaque équipe veut un joueur qui puisse faire en sorte que les biens brisés semblent faire partie du plan de match. Mitchell le fait déjà.

Il est capable d’infliger un traumatisme avec des exploits de gymnastique qui tirent sur la manche de la structure offensive patiente de son équipe. (Le rang Jazz est le dernier en termes de fréquence de transition, selon Nettoyage de la vitre.) Le plus souvent, cela crée un avantage, mais parfois c’est un défaut. La sélection des coups de Mitchell peut être erratique, réglée sur un rythme qui est en dehors du jeu. Pour réellement faire sa première équipe d’étoiles, il devra éliminer deux de Booker, Ingram et Paul. Ce n’est pas impossible, même s’il est le moins efficace des quatre par une marge décente.

Mitchell peut obtenir des seaux de différentes manières électrisantes et il lance des passes incompréhensibles lorsqu’il est vu en direct.

Mais son jeu est encore plus grésillant que la substance. Pour chaque corde gelée précise qu’il fouettera à un coéquipier à peine ouvert, Mitchell lancera trois tirs de saut hors du dribble qui renfloueront la défense. L’impatience est compréhensible pour quelqu’un avec qui les lois de la gravité ne s’appliquent pas, mais c’est un domaine où une nette amélioration peut le rendre impeccable.

“Il faut du temps pour se retrouver dans de nouvelles situations, afin de s’améliorer”, a déclaré l’entraîneur-chef de Jazz Quin Snyder. “Donc, certaines choses que vous ne pouvez pas précipiter, et je pense qu’il en reconnaît plus … que ce soit en faisant une passe plus précise dans une situation ou toutes sortes de petites nuances qu’il reconnaît et travaille et en prenant beaucoup de être fier de.”

À mesure qu’il grandit, Mitchell aura une meilleure idée du moment où il est acceptable de retirer l’épingle d’une grenade et de la jeter en possession, et quand il a juste besoin de pénétrer l’action de l’Utah – intégrale mais pas écrasante.

Jusqu’à ce que cet équilibre soit découvert, il est normal de se demander dans quelle mesure Mitchell améliore réellement ses coéquipiers – une question qui ne s’applique pas à Gobert, dont la seule activité soulève la parole de tout le monde.

Lorsque vous empilez la valeur de Gobert à côté de celle de Mitchell, il convient de noter que la note nette de l’Utah passe de +11,4 à -3,8 points pour 100 possessions lorsque le combo guard dynamique est sans son ancre. Retournez-les et l’Utah a encore +5,3 points pour 100 possessions quand Gobert joue sans Mitchell.

Cette disparité est bruyante mais n’est pas non plus la plus grande coïncidence du monde. Et même si je préfère avoir Mitchell dans mon équipe pour les cinq prochaines années, en particulier dans les séries éliminatoires, il est impossible de nier l’impact centripète de Gobert sur le succès fondamental de son équipe. Il est moins glamour que tous les autres candidats All-Star, mais il est si difficile d’imaginer que le Jazz s’améliore réellement d’un côté du ballon s’il a raté un temps significatif avec une blessure, comme les Timberwolves du Minnesota l’ont fait depuis que Towns s’est effondré il y a plus d’un mois. .