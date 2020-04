Donovan Mitchell et Rudy Gobert cherchent à réconcilier le coronavirus

La meilleure nouvelle que le Utah Jazz a commencé à prendre forme. Il y a quelques jours à peine, la mauvaise relation entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert, les deux grandes stars de Salt Lake City après la crise des coronavirus. La façon dont le centre français a sous-estimé l’impact de la pandémie et le fait de l’avoir propagée à son partenaire, ça faisait très mal dans les vestiaires et Mitchell a interrompu sa relation avec son partenaire. Alors que l’ombre d’un transfert planait déjà sur l’état de l’Utah, les deux ont fait un pas en avant et signalent qu’ils sont en train de rétablir la relation.

04/11/2020 09:04

Selon Shams Charania de The Athletic and Stadium, l’inquiétude au sein du Jazz pour leurs deux joueurs s’aggrave

“Il y a quelques jours, nous sommes revenus parler de tout ce qui s’est passé et je peux seulement dire que les deux nous sommes prêts à sortir sur le terrain et à donner le meilleur de nous-mêmes. Dans la vie, tout n’est pas parfait, mais nous sommes des professionnels et nous recherchons tous les deux la même chose: la bague pour le Jazz. Nous sommes des adultes et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour gagner des matchs, quelle que soit notre relation “, a déclaré le Français sur Instagram Live où il est clairement apprécié combien sa relation avec Mitchell a énormément souffert. Cependant, la franchise doit respirer doucement Voyant que tout a une solution et qu’avec le temps et les envies sportives la chimie perdue peut être récupérée.

Selon les informations du milieu du personnel, la colère des Donovan Mitchell Lorsqu’il a appris qu’il avait été infecté par son partenaire, après ne pas avoir suivi les recommandations qui leur étaient proposées pour éviter de contracter la maladie, c’était énorme et il fallait les séparer pour ne pas se mettre entre leurs mains. Le confinement de toute l’équipe dans leurs maisons était le meilleur baume pour que les eaux se calment, et il semble que les deux soient prêts à le faire. Une autre chose sera de voir si, dans le cas où la saison ne reprendrait pas, le Utah Jazz pourrait envisager de transférer l’un des deux, étant le candidat clair pour elle Rudy gobert.

