Donovan Mitchell pense que les détracteurs de Rudy Gobert devraient «se taire»

La star de l’Utah Jazz, Donovan Mitchell, l’a eue avec les détracteurs et les opposants qui formulent son coéquipier Rudy Gobert comme indigne de la mention All-Star.

Gobert était visiblement bouleversé et en larmes la saison dernière quand il a découvert qu’il n’avait pas réussi la coupe, maintenant largement peint comme une force défensive en tant que double vainqueur du joueur défensif de l’année. Pourtant, Gobert a montré beaucoup plus que ses prouesses défensives dans ce match des étoiles de la NBA 2020, méritant même d’être considéré MVP à un moment donné du match.

“Je pense qu’ils devraient se taire”, a déclaré Mitchell des opposants, selon Eric Walden de The Salt Lake Tribune. «Vous regardez sa ligne de statistiques, qu’est-ce qu’il avait – 21 et (11)? … Les gens adorent parler de «Oh, ce n’est pas ça, ce n’est pas ça» – ils font ça depuis que je suis ici. Un jour, ils apprendront. “

«Il entend tout ce qui est négatif et tout ça, et il en profite et l’embrasse. Il le porte comme une cape. Et puis il va là-bas et cerceaux. “

Gobert a été fantastique dimanche, modifiant les tirs sur la défense et rebondissant sans relâche tout en mettant ses quelques chances au cerceau loin de façon forte.

Le Stifle Tower a mené le banc de l’équipe Giannis avec 21 points, était à 10 sur 11 du sol, la plupart provenant de dunks tonitruants et a abattu 11 planches (cinq offensives) en 19 minutes de jeu.

Gobert a présenté un dossier à considérer parmi les talents d’élite de la ligue, ainsi qu’un dossier qui peut être divertissant à la mi-février, comme il l’a présenté dimanche soir à Chicago.