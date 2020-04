Donovan Mitchell s’exprime sur sa configuration d’auto-quarantaine

Le gardien de la star de l’Utah Jazz, Donovan Mitchell, a été l’un des deux premiers joueurs de la NBA à avoir été testé positif pour le nouveau coronavirus. Bien que Mitchell lui-même n’ait montré aucun symptôme pendant la longue période de quarantaine, il est resté isolé pour empêcher la propagation du virus. Maintenant qu’il a réussi, Mitchell a partagé son expérience.

Selon Mitchell, il traînait dans son sous-sol en jouant à des jeux vidéo. Il a également travaillé de temps en temps. Ce qui le rendait plus difficile, c’était qu’il ne pouvait voir sa famille que quelques instants chaque jour.

“Je suis littéralement ici, dans mon sous-sol, à jouer à Xbox, ps4 pendant des heures et des heures si je ne m’entraîne pas”, a déclaré Mitchell, selon Ben Anderson de KSL SPORTS. «La première semaine a été difficile, je pouvais être avec ma famille mais seulement pour une courte période parce que j’étais isolée. Maintenant, nous pouvons revoir des films, hier soir, je cuisinais, j’étais sur Instagram en train de cuisiner en direct, j’ai appris à faire du canard pour la première fois de ma vie. “

Vendredi dernier, Mitchell et Gobert ont été autorisés par le ministère de la Santé de l’Utah. De retour à la maison, Mitchell essaie de reprendre son régime quotidien. Ce n’est pas la configuration habituelle car il est toujours confiné à la maison. Mais Mitchell a noté que leurs formateurs les guidaient dans cette nouvelle entreprise.

«Heureusement, je suis de retour à la maison, donc j’ai mes affaires en bas», a déclaré le garde du Jazz. «J’ai des poids, j’ai un vélo, j’ai un tapis roulant, j’ai un cerceau à l’extérieur, je peux aller pour un peu de un jogging. “

“Cela a été difficile”, a déclaré Mitchell, “Mais la NBA, et les équipes, et la NBAPA, et les entraîneurs ont fait un excellent travail pour nous envoyer des horaires et nous envoyer des choses que nous pouvons faire et l’adapter pour l’individu.”

Au moment d’écrire ces lignes, la NBA n’a pas encore annoncé de chronologie de la reprise de la saison – le cas échéant. La priorité est la santé et le bien-être de la planète entière.