Donovan Mitchell va probablement signer l’extension de recrue max à l’avenir

La star de l’Utah Jazz Donovan Mitchell a eu quelques semaines incertaines après avoir contracté le nouveau coronavirus. Pourtant, ceux qui craignent sa rude épreuve avec Rudy Gobert pourraient le faire quitter la ville peuvent respirer facilement.

Selon Tony Jones de The Athletic, il est probable que Mitchell finira par signer une prolongation maximale de cinq ans de son contrat de recrue, le mettant sous le contrôle de l’équipe pendant un certain temps:

«Je peux dire avec confiance que Mitchell aime l’Utah, a embrassé la communauté et aime vraiment jouer pour le Jazz. Je peux également dire que les Jazz ont Mitchell sous contrôle d’équipe pour les cinq prochaines années », a écrit Jones, répondant à une question de fan mailbag. «… Mitchell signera une prolongation maximale du contrat à un moment donné avant la saison prochaine. Cette prolongation débutera pour lui au cours de la cinquième année, et il sera là pour la durée de son deuxième contrat. Encore. Tout peut arriver. Mais, je peux certainement dire avec confiance que Mitchell aime ça ici. »

Si Mitchell est un verrou infaillible pour rester, c’est un énorme soupir de soulagement pour les fans de jazz, qui ont beaucoup souffert au cours des dernières semaines après que la pandémie a mis fin à la saison 2019-2020.

Cela ne garantit pas non plus que Gobert partira, car les deux pourraient résoudre leurs différences dans le temps. Les Jazz sont conscients du fossé entre les deux résultant de la négligence et de la négligence de Gobert en ce qui concerne les dangers de COVID-19.

Si le problème peut finalement être mis en veilleuse, il est probable qu’aucun de ces joueurs ne demande à quitter l’Utah et continuera à combattre le bon combat, chaque fois que la saison reprendra.