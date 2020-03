Double-double Ricky Rubio lors de la grande nuit d’Aron Baynes

Victoire de Soleils de Phoenix contre Portland Trail Blazers le 127-117 dans un match marqué par la formidable performance de Aron Baynes. Le centre australien a signé son meilleur match depuis qu’il a joué en NBA et a mené son équipe avec 37 points et 16 rebonds (9 sur 14 en triple). Ricky Rubio Il a aidé la victoire avec un double-double phénoménal (13 points et 10 passes décisives).

LA FÊTE D’ARON BAYNES avec les SOLEILS

37 PTS, 16 REB

9 triples pic.twitter.com/uz3ZlUHta8

